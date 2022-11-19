В бюджете Харькова на 2023 год заложили 1,5 млрд гривен на ремонт жилья, но этого не хватит

По словам мэра города Игоря Терехова, в следующем году дополнительное финансирование на восстановление разрушенных в результате обстрелов домов будут перераспределять с других направлений.

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В бюджете Харькова на 2023 году заложили 1,5 млрд гривен на восстановление жилья, поврежденного в результате российской агрессии. Однако этой суммы недостаточно. Об этом на внеочередной сессии горсовета рассказал мэр города Игорь Терехов, передает местное издание "Объектив".

Городской голова уточнил, что в следующем году на ремонт разрушенных домов с других направлений также будут перераспределять дополнительное финансирование.

Как говорит Терехов, 1,5 млрд –– это запланированная государственная поддержка, а департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета выступает распорядителем указанных средств.

"Мы сейчас делаем проектно-сметную документацию, экспертные оценки. Это очень тяжелый процесс", –– прокомментировал мэр.

По его словам, в городе уже отстраивается большое количество жилых домов, включая район Северной Салтовки.

"Это все мы делаем за наши с вами средства. Начиная от окон, дверей, пандусов, входных групп, крыш. Мы заложили эти средства в бюджете, но я понимаю, что этого не хватит. И мы будем перераспределять эти средства, в том числе с освещения и так далее", — добавил Терехов.

Журналисты пишут, что на освещение в харьковском бюджете-2023 заложили 247 млн гривен.

Доходная часть в Харькове на следующий год запланирована в размере 16,1 млрд грн, а расходная — 14,5 млрд.

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