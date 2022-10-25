Безработных украинцев планируют забрать в "армию восстановления", — Минэкономики (инфографика)

Людям, потерявшим работу, обещают минимальную заработную плату в размере 6700 гривен и условия труда, которые не будут вредить здоровью.

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Украинское правительство планирует по максимуму привлечь безработных граждан в так называемую Армию восстановления страны. Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, из-за сложной ситуации с безработицей (до конца года прогнозируют показатель в 30% безработных) правительство разработало механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ. Проект уже назвали "Армия восстановления страны".

По его условиям государство выплатит участникам, которые согласятся восстанавливать поврежденную противником инфраструктуру, минимальную заработную плану. Заметим, что с октября 2022 года ее размер составляет 6700 гривен.

Какие работы будут выполнять безработные в "Армии восстановления"

обустройство и укрепление блок-постов, вырубка деревьев для формирования окопов; заготовка дров для военных и населения; разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий; укрепление дамб; расчистка автомобильных дорог от завалов; разгрузка гуманитарной помощи; обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие; ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы; оказание помощи внутриперемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Кто организовывает работы

Организатором работ должно быть военное командование совместно с областными администрациями самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти.

Кого привлекут в "Армию восстановления"

Все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

[ + – ] В "Армии восстановления" безработных будут привлекать к выполнению многих видов работ Фото: Минэкономики

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