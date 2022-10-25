Целевая мобилизация в Украине: зачем она нужна и кого могут к ней привлечь

Фокус изучил правовые аспекты введения целевой мобилизации и пришел к выводу, что она пока не может коснуться широких слоев населения.

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Украинские СМИ предполагают, что в стране осенью может начаться целевая мобилизация, в рамках которой украинцы должны будут устранять последствия военной агрессии России. Изучив законодательную базу, Фокус пришел к выводу, что большинства граждан она пока не коснется.

Как должна проходить целевая мобилизация?

В мае 2022 года Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о единой государственной системе гражданской защиты. Документ разрешает привлекать граждан к устранению последствий военных действий.

Предполагается, что украинцы, занятые в целевой мобилизации, не должны призываться в армию, кроме того, на основном месте работы за ними должны сохраняться рабочие места и зарплата.

К устранению последствий должны привлекать работников сферы гражданской защиты, к примеру, пожарных и другие подразделения ГСЧС, а также аварийно-спасательные службы.

В задачи во время восстановительного периода входят:

проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;

принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;

определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, очистки (разминирования) территорий;

привлечение к ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

О принудительной мобилизации речи пока не идет

"Судебно-юридическая газета" напоминает, что понятие "целевая мобилизация" определено статьей 83 Кодекса гражданской защиты, который был принят в 2012 году. Предполагалось, что к этой мере могут прибегать для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня. Меры, необходимые для обеспечения функционирования сил гражданской защиты должны приниматься на основе плана проведения целевой мобилизации.

[ + – ] Восстановительные работы во многих регионах страны начались сразу же после деоккупации, целевой мобилизации они не потребовали

В марте 2022 года Верховная Рада приняла Закон №2132-IX. Документ дополнил статью 83 Кодекса гражданской защиты, позволяя применять целевую мобилизацию для ликвидации последствий военных действий во время восстановительного периода.

В начале мая Кабмин привел нормативные акты в соответствие с законом: в Положение о единой государственной системе гражданской защиты добавили пункт 24-1, который позволяет объявлять целевую мобилизацию, чтобы ликвидировать последствия войны. Однако это изменение фактически продублировало мартовский закон, соответственно, как именно должна выглядеть целевая мобилизация должно быть указано в ее плане, составленном Кабинетом министров.

Такой план правительство еще не утвердило, поэтому пока украинцев не могут принудительно привлекать к ликвидации последствий военных действий.

Напомним, ранее украинцев предупредили, что всеобщая мобилизация продолжится, поэтому повестки стоит ждать всем военнообязанным мужчинам возрастом до 60 лет. Как сообщалось, миллиону россиян запретили выезд из страны из-за мобилизации. После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ в специальную базу ФСБ добавили около 400 тыс. человек, а затем это количество увеличилось в 2,5 раза.