Цільова мобілізація в Україні: навіщо вона потрібна та кого можуть до неї залучити

Фокус вивчив правові аспекти запровадження цільової мобілізації і дійшов висновку, що вона поки що не може торкнутися широких верств населення.

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Українські ЗМІ припускають, що в країні восени може розпочатись цільова мобілізація, в рамках якої українці повинні будуть усувати наслідки військової агресії Росії. Вивчивши законодавчу базу, Фокус дійшов висновку, що більшість громадян вона поки що не торкнеться.

Як має відбуватися цільова мобілізація?

У травні 2022 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Документ дозволяє залучати громадян до усунення наслідків воєнних дій.

Передбачається, що українці, зайняті у цільовій мобілізації, не повинні призиватись до армії, крім того, на основному місці роботи за ними мають зберігатися робочі місця та зарплата.

До усунення наслідків мають залучати працівників сфери цивільного захисту, наприклад, пожежників та інші підрозділи ДСНС, а також аварійно-рятувальні служби.

До завдань під час відновлювального періоду входять:

проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

вжиття заходів щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

визначення населених пунктів та районів, що вимагають проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, очищення (розмінування) територій;

залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

Про примусову мобілізацію мови поки не йдеться

"Судово-юридична газета" нагадує, що поняття "цільова мобілізація" визначене статтею 83 Кодексу цивільного захисту, який було прийнято у 2012 році. Передбачалося, що до цієї міри можуть вдаватися для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру державного рівня. Заходи, необхідні для забезпечення функціонування сил цивільного захисту, повинні вживатися на основі плану проведення цільової мобілізації.

[ + – ] Відновлювальні роботи в багатьох регіонах країни почалися відразу після деокупації, цільової мобілізації вони не потребували

У березні 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон №2132-IX. Документ доповнив статтю 83 Кодексу цивільного захисту, що дозволяє застосовувати цільову мобілізацію для ліквідації наслідків воєнних дій під час відновлювального періоду.

На початку травня Кабмін навів нормативні акти у відповідність до закону: до Положення про єдину державну систему цивільного захисту додали пункт 24-1, який дозволяє оголошувати цільову мобілізацію, щоб ліквідувати наслідки війни. Однак ця зміна фактично продублювала березневий закон, відповідно, як саме має виглядати цільова мобілізація, має бути зазначено в її плані, складеному Кабінетом міністрів.

Такий план уряд ще не затвердив, тому поки що українців не можуть примусово залучати до ліквідації наслідків воєнних дій.

Нагадаємо, раніше українців попередили, що загальна мобілізація продовжиться, тому повістки варто чекати на всіх військовозобов'язаних чоловіків віком до 60 років. Як повідомлялося, мільйону росіян заборонили виїзд із країни через мобілізацію. Після оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації в РФ до спеціальної бази ФСБ додали близько 400 тис. осіб, а потім ця кількість збільшилась у 2,5 рази.