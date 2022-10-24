Мобилизация в Украине продолжится, повестку следует ожидать всем военнообязанным, — военком

Повестки могут вручать как в общественных местах, так и по домашнему адресу, а рейды на нарушителей комендантского часа также продолжатся, ведь оказалось, что многие не состояли на воинском учете.

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Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (военкомат, — ред) Юрий Максимив заявил, что всеобщая мобилизация в Украине продолжится. Это связанно с тем, что существует необходимость в доукомплектации и дополнении Вооруженных сил Украины. Об этом военком рассказал в интервью "ТСН".

По его словам, Украина должна наращивать свой потенциал и составляющую ВСУ. Он отметил, что для успешных контрнаступательных действий нужно иметь большое количество личного состава сил обороны.

"Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", — заявил Максимив.

Однако он добавил, что мобилизационные мероприятия в стране будут производиться по мере необходимости, а повестки стоит ждать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет.

"Пока мы воюем — должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли. Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязанный", — сказал начальник центра комплектования.

Что будет, если РФ мобилизирует 1 млн человек?

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли в Украине тотальная мобилизация, если в России смогут призвать на войну 1 млн человек Юрий Максимим сказал, что сейчас в стране высшая ступень мобилизационных мероприятий.

"Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны — люди массово шли в терроборону, создавали отряды", — ответил он.

Где можно получить повестку?

Вручение повесток в магазинах, торговых центрах, на блокпостах является законным, ведь в законодательстве не указано, каким образом это может производиться.

Раздача повесток нарушителям комендатского часа

Такие мероприятия полиции с подразделениями военкоматов будут продолжаться и дальше. Юрий Максимив объяснил, что когда состоялся первый рейд, оказалось, что многие граждане нарушали не только комендантский час, но и не состояли на воинском учете.

"Например, граждане, которые не состояли на военном учете, не появлялись в военкоматы после оповещения. Возможность быстро узнать информацию о конкретном человеке есть", — заявил главный военком столицы.

Напомним, 19 октября СМИ сообщали, что миллиону россиян запретили выезд из страны из-за мобилизации. После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ в специальную базу ФСБ добавили около 400 тыс. людей, а затем это количество увеличилось в 2,5 раза.

Ранее "Медуза" сообщала, что вторая волна мобилизация в РФ начнется зимой, когда будут разгружены тренировочные лагеря и логистические цепочки.