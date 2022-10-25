Безробітних українців планують забрати в "Армію відновлення", — Мінекономіки (інфографіка)

Людям, які втратили роботу, обіцяють мінімальну заробітну плату у розмірі 6700 гривень та умови праці, які не шкодитимуть здоров'ю.

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Український уряд планує максимально залучити безробітних громадян до так званої Армії відновлення країни. Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, через складну ситуацію з безробіттям (до кінця року прогнозують показник у 30% безробітних) уряд розробив механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт. Проєкт уже назвали "Армія відновлення країни".

За його умовами держава виплатить учасникам, які погодяться відновлювати пошкоджену противником інфраструктуру, мінімальну заробітну плату. Зауважимо, що з жовтня 2022 року її розмір складає 6700 гривень.

Які роботи виконуватимуть безробітні в "Армії відновлення"

облаштування та зміцнення блок-постів, вирубування дерев для формування окопів; заготівля дров для військових та населення; розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених внаслідок бойових дій; зміцнення дамб; розчищення автомобільних шляхів від завалів; розвантаження гуманітарної допомоги; облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття; ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери; надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, людям з інвалідністю, людям похилого віку.

Хто організовує роботи

Організатором робіт має бути військове командування спільно з обласними адміністраціями самостійно чи із залученням органів виконавчої влади.

Кого залучать до "Армії відновлення"

Усіх працездатних осіб, зокрема, зареєстрованих безробітних та внутрішньо переміщених осіб, які не мають обмежень за станом здоров'я.

[ + – ] В "Армії відновлення" безробітних залучатимуть до виконання багатьох видів робіт Фото: Мінекономіки

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