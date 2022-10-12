"Азовсталь", шахти, ТЕЦ і житло: Ярослав Железняк розповів, що краще не відновлювати

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики вважає, що далеко не всі об'єкти, які зруйнувала Росія, після перемоги України мають бути відбудовані один в один.

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Відновлення України має відбуватися за принципом build better (створювати краще). Таку думку в нещодавньому інтерв'ю Фокусу висловив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Співрозмовник видання по-різному оцінює перспективи й економічну доцільність відновлення різних постраждалих під час війни об'єктів, а саме:

"хрущовки" або інше застаріле житло радянської споруди . Відновлення в колишньому вигляді немає економічного сенсу. Замість них варто проєктувати та зводити будинки, що відповідають новим правилам і стандартам.

. Відновлення в колишньому вигляді немає економічного сенсу. Замість них варто проєктувати та зводити будинки, що відповідають новим правилам і стандартам. старі радянські школи, дитячі садки й об'єкти інфраструктури. Замість відтворення один в один краще відбудовувати об'єкти аналогічного призначення за новими проєктами.

Замість відтворення один в один краще відбудовувати об'єкти аналогічного призначення за новими проєктами. Меткомбінат " Азовсталь ", у місті Маріуполь. Очевидно, це підприємство, що розташоване на тимчасово окупованій території, зазнало серйозних руйнувань. На думку Ярослава Железняка, після звільнення Маріуполя не всі цехи "Азовсталі" слід відновлювати. Нагадаємо, раніше деякі опитані Фокусом експерти висловлювали сумнів у доцільності відновлення зруйнованих металургійних потужностей у Маріуполі, замість чого радили розглянути проєкти будівництва нових підприємств ближче до покладів залізняку в Криворізькому басейні.

Очевидно, це підприємство, що розташоване на тимчасово окупованій території, зазнало серйозних руйнувань. На думку Ярослава Железняка, після звільнення Маріуполя не всі цехи "Азовсталі" слід відновлювати. Нагадаємо, раніше деякі опитані Фокусом експерти висловлювали сумнів у доцільності відновлення зруйнованих металургійних потужностей у Маріуполі, замість чого радили розглянути проєкти будівництва нових підприємств ближче до покладів залізняку в Криворізькому басейні. Шахти . Більшість втрачених під час війни шахт після перемоги України не підлягатимуть відновленню.

. Більшість втрачених під час війни шахт після перемоги України не підлягатимуть відновленню. ТЕЦ. Здебільшого після перемоги зруйновані ТЕЦ не будуть відбудовані один в один, оскільки багато з них застаріли з погляду екології, умов праці й енергоефективності. Тут Ярослав Железняк додає, що й без втручання військового чинника Україні треба було поступово відходити як від вугільної промисловості, так і вугільної енергетики.

"Найкращі перспективи для України відкриває майбутній вступ в ЄС. І я впевнений, що після закінчення війни ми побудуємо навіть кращу економіку, ніж Польща. Для цього потрібні три речі: наша перемога, інтеграція в ЄС і вступ у НАТО для гарантії нашої безпеки, якщо Росія остаточно не розвалиться", — висловлює впевненість Ярослав Железняк.

Детальніше про міжнародну допомогу Україні, повоєнне відновлення країни та перспективи для економіки Ярослав Железняк розповідає в інтерв'ю Фокусу.

Раніше Фокус писав про перспективи відновлення української цивільної авіації після тривалого припинення польотів на час війни. Також Фокус повідомляв, що збитки дорожньої інфраструктури України від агресії Росії оцінюють у 972 млрд грн.