Посіяли розруху: скільки українських автошляхів пошкодила Росія

Названа за попередніми оцінками сума збитків, які ворог завдав українській інфраструктурі за сім місяців війни, сягає 75% від запланованих на 2023 рік доходів держбюджету України. Відновлення втрат вимагатиме колосального обсягу фінансування.

Related video

Війна завдала значної шкоди дорожній інфраструктурі України. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року руйнування чи пошкодження отримали:

25,1 тис. км доріг усіх форм власності. Зокрема 8,8 тис. км державних доріг

322 мости та шляхопроводи. З них 127 на дорогах державного значення

Таку інформацію оприлюднив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко під час заходу "Форум відновлення. Житомирщина".

Івко також зазначив, що за попередніми підрахунками збитки дорожньої інфраструктури України від агресії Росії сягають 972 млрд грн. За українськими мірками, це колосальна сума, яка становить понад 75% від запланованих на 2023 рік доходів держбюджету України. Як раніше писав Фокус, у проєкті вже поданого до Верховної Ради держбюджету доходна частина становить 1,28 трлн грн, а дефіцит досягає 20% від ВВП.

Нагадаємо, перед війною інфраструктурне та, зокрема, дорожнє будівництво було серед пріоритетів української влади. Масштабні роботи проходили в межах президентської програми "Велике будівництво" та їх обсяг щороку збільшувався. Як раніше повідомляв Фокус з посиланням на "Укравтодор", за останні три довоєнні роки галузь демонструвала такі показники:

2019 — 846 км доріг державного значення/73 штучні споруди (мости та шляхопроводи)/фінансування склало 21,3 млрд грн

2020 — 4056 км/158 споруд/83 млрд грн

2021 — 5098 км/250 споруд/106 млрд грн

Зокрема, до ТОП 10 за кілометром збудованих та відремонтованих протягом 2020-2021 років автошляхів увійшли Запорізька (519,9 тис. км), Харківська (446,8 тис. км) та Луганська області (409 тис. км), які зазнали під час війни суттєвих руйнувань і частково залишаються окупованими.

Тобто, за 7 місяців повномасштабного вторгнення ворог пошкодив стільки доріг державного значення (8,8 тис. км), скільки збудували протягом майже двох найактивніших років "Великого будівництва" (9,1 тис. км). І це без урахування доріг місцевого значення.

Попереду в України велике відновлення. Скільки воно триватиме і якого фінансування вимагатиме, поки встановити важко. Адже кожного нового дня війни ворог продовжує руйнувати українську інфраструктуру.

Проте, ремонтні роботи ведуться вже зараз. Як зазначив Андрій Івко, сьогодні у пріоритеті "проєкти виживання", спрямовані на відновлення транспортного сполучення на деокупованих територіях.

Втім, у бюджеті на 2023 рік фінансування дорожнього будівництва поки заплановано помітно менше, ніж у довоєнні роки. Так, "Укравтодору" у 2023 році на розвиток мережі та утримання автодоріг державного значення виділять 23,2 млрд проти 42,2 млрд у 2022 році (-45%). Адже, попри гостру потребу відновлення інфраструктури, у країні, що воює, першим пріоритетом залишається оборона.

Разом з тим, у бюджеті на 2023 рік передбачено створення Фонду ліквідації наслідків російської збройної агресії в обсязі не менше 19 млрд грн, до якого, зокрема, надходитимуть конфісковані кошти російського походження. Коштом цього фонду можна буде профінансувати поновлення критичної інфраструктури.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, в Україні станом на вересень 2022 року заарештували майно росіян і білорусів на суму 53 млрд грн.

Також Фокус розповідав, що у держбюджеті на 2023 рік 45,4% від загальної суми видатків планується направити на оборону.