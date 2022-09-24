Большая стройка откладывается: сколько выделят на дороги в 2023 году

Около половины расходов госбюджета в 2023 году приходится на оборону. При этом инфраструктурные проекты отложены до лучших времен, а финансирование строительства и ремонта дорог сократилось почти вдвое.

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Приоритетные направления госбюджета на 2023 год — усиление обороноспособности, безопасность и социальная сфера, о чем пишет Фокус в своем обзоре "Оборона, полиция, пенсии. Куда направят деньги госбюджета в 2023 году".

Как подсчитали эксперты Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute, в 2023 года почти 60% расходов госбюджета получат Минобороны (858 млрд грн), МВД (210 млрд грн) и Минсоцполитики (406 млрд грн).

Затраты на дорожное строительство урежут почти вдвое — Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) получит в 2023 году следующее финансирование:

на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения — 23,2 млрд против 42,2 млрд в 2022 году (-45%).

на субвенции местным бюджетам на строительство и ремонт автодорог — 13,6 млрд грн против 24,6 млрд в 2022 году (-44%)

Также эксперты KSE Institute сообщили Фокусу, что в проекте бюджета на 2023 год отменили или переструктурировали 90 бюджетных программ, запланированых в 2022 году, на общую сумму 455,3 млрд грн. В частности, государству пришлось отказаться от реализации большинство инвестиционных проектов.

Например, эксперты KSE Institute отмечают, что в бюджете на 2023 год не предусмотрены расходы на Президентский университет — высшее учебное заведение, создание которого инициировал Зеленский в 2021 году. В 2022 году на этот проект выделили 500 млн грн.

В бюджете на 2023 год не запланированы государственные капитальные вложения на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов (3,2 млрд грн в 2022 году) и финансирование Государственного фонда регионального развития, на который в 2022 году выделили 5,2 млрд грн.

Вместе с тем, в бюджете 2023 появляется новая статья — Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, для которого предусмотрены 19 млрд грн.

В KSE Institute объяснили Фокусу, что в парламент уже подан законопроект №8027 о создании такого фонда, средства которого, в частности, можно использовать на возведение утраченного жилья, восстановление критической инфраструктуры, строительство зданий гражданской защиты и др. То есть, на ремонт дорог и мостов, разрушенных врагом, средства могут пойти из этого источника.

Как уточняют в KSE, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии будет поступать прибыль НБУ, которая ежегодно перечисляется в бюджет, и средства вырученные от реализации конфискованного имущества россиян и российского государства.

Ранее Фокус рассказывал, как связанные с РФ деньги и компании попадают под арест и что ожидает заблокированные миллиарды в будущем.

Также Фокус сообщал об окончании периода относительного затишья на валютном рынке и повышении курса продажи доллара до 44 UAH/USD в некоторых обменниках.

Напомним, как писал Фокус в своем обзоре "Оборона, полиция, пенсии. Куда направят деньги госбюджета в 2023 году", в бюджете на 2023 год ориентировались на среднегодовой курс гривны 42 UAH/USD.