Курсовая истерика. Почему доллар уже 43 и что будет дальше с валютным курсом

Валютный курс – снова на качелях. Эксперты говорят – всему виной война и нестабильность, да еще и дефицит наличных долларов. Фокус узнал, почем доллар в Украине и какие факторы влияют на курсовые колебания.

Related video

Период относительного затишья на валютном рынке закончился 21 сентября, когда многие обменники установили цену доллара (курс продажи) на уровне 44 USDUAH. Пиковые значения 22 сентября остались в некоторых пунктах обмена валют, а в большинстве все же откатились к значениям 43,1-43,4 USDUAH. Фокус узнал, что происходит с валютным курсом, и каким может быть курс в октябре.

Причины – не только в Кремле. Почему доллар в обменниках и кассах банков подорожал

В банках 22 сентября курс немного стабилизировался: в ПриватБанке курс продажи – 41,3 USDUAH, в Ощадбанке – 41,99 USDUAH, а в Райффайзен Банке – 43 USDUAH. В банках Фокусу рассказали, что привело к росту курса доллара.

"После коррекции курса в июле некоторое время наблюдалась реализация отложенной продажи валюты и снижение объемов покупки. Уже сейчас эти эффекты иссякают. Кроме того, сохраняется стабильный спрос на валюту со стороны банков для совершения операций с платежными картами за границей", — объяснил аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук.

Важно

Доллар уже 45: как заявления Кремля отразились на валютном курсе в Украине

Он уверен: рост наличного курса связан с ограниченными возможностями сбалансированного спроса.

"Рекордные государственные расходы увеличивают количество гривны в системе и увеличивают давление на валютном рынке. Кроме того, рынок негативно отреагировал на решение России по проведению мобилизации и, так называемых, "референдумов", — подчеркнул Константин Хведчук.

[ + – ] Военные угрозы ситуация с мобилизацией в РФ влияют на курс доллара Фото: AP Photo

Антон Куринной, главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка, сообщил, что спрос на валюту остается стабильно высоким.

"Население опасается, что курс резко изменится, поэтому гривну пытаются конвертировать в инвалюту сразу, как получат ее на руки. Но НБУ все равно пытается добавить наличную валюту на рынок, и осуществил еще одну интервенцию по продаже наличного доллара для подкрепления касс, но по рынку мы видим, что этого недостаточно, чтобы заставить доллар стабилизироваться ближе к 40-41 USDUAH", — считает Антон Куринной.

Сдержать рост курса в Украине пока невозможно: сказываются высокие риски военных угроз и нестабильная ситуация в экономике

По мнению руководителя отдела аналитики Libertex Group Андрея Шевчишина, девальвацию сопровождают несколько факторов, среди которых, в частности, большое количество гривны, что питает девальвацию, дефицит наличной валюты в банках, отсутствие альтернатив сохранения накоплений в гривне, а также угрозы уничтожения войсками РФ критической инфраструктуры (холодная зима).

[ + – ] Разница в курсах между "депозитной" схемой и наличным рынком составляет около 6 грн Фото: Pexels

То есть, ключевые причины очередного скачка курса до 43-44 USDUAH на валютном рынке следующие:

высокий спрос на иностранную валюту

ожидания населения, что курс доллара будет расти

большое количество гривны в обращении

негативный информационный фон, связанный с войной

новости из РФ о мобилизации и "референдумах"

дефицит наличной иностранной валюты

высокие риски, связанные с ракетными обстрелами Украины

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, считает, что вчерашний резкий курсовой скачок на наличном рынке – это прямое следствие существенного увеличения напряжения в информационном пространстве.

"Как только во второй половине дня вторника начали появляться слухи об объявлении мобилизации в России, рынок живо отреагировал ростом курса доллара. Сначала это была превентивная реакция продавцов валюты, но, конечно, ближе к вечеру начал расти спрос на валюту. Сейчас рост стоимости иностранной валюты на наличном рынке обусловлен, прежде всего, дефицитом банкнот на рынке. Завозить их сложно, дорого и рискованно. Частично проблему снимает регулятор, проведший уже три аукциона по подкреплению касс банков наличными евро и долларами", — отметила Анна Золотько.

Межбанк и интервенции НБУ. Что происходит с долларами для импортеров

Кроме наличного рынка, есть еще и межбанк, где курс зафиксирован, но где также спрос превышает предложение.

"Вчерашние торги на МВРУ прошли достаточно спокойно. Увеличение объема торгов не произошло. В то же время, на рынке сохранялся существенный дефицит предложения, традиционно закрываемый интервенциями регулятора. В условиях фиксированного курса и существующих ограничений вряд ли следует ожидать каких-либо резких реакций участников безналичного рынка. Небольшой рост спроса вполне вероятен, прежде всего, со стороны частных клиентов, которые могут увеличить объемы покупки валюты по "депозитной" схеме. Но я не думаю, что речь пойдет о каких-то больших цифрах", — отмечает Анна Золотько.

Важно

Дефицитный доллар. Как новые правила НБУ помогут украинцам покупать наличную валюту

Антон Куринной говорит, что в последние дни на межбанковском рынке преобладает спрос. "Курс близок к верхнему пределу – официальный курс +1%. НБУ регулярно проводит интервенции по продаже валюты", — сообщил Куринной.

Нынешний межбанковский рынок не мог бы существовать без регулярного участия Нацбанка, который продает банкам валюту для импортеров. "За сентябрь НБУ продал около 1 млрд долларов из-за интервенций", — объяснил Константин Хведчук.

Что будет с курсом доллара. На каких значениях будет курс в октябре

Эксперты, опрошенные Фокусом, склоняются к мысли, что ни завтра, ни в октябре возврата курса к значениям на уровне 39 USDUAH ждать не стоит.

"В текущих условиях возврат к курсу 39 USDUAH выглядит не очень вероятным. Хотя уверена, что после роста курс все-таки откорректируется. Хотя бы потому, что у украинцев вполне адекватная по цене альтернатива покупке валюты за безналичную гривну. Разница в курсах между "депозитной" схемой и наличным рынком составляет около 6 грн. Это очень значительный показатель, который будет сдерживать дальнейший рост курса", — считает Анна Золотько.

Напомним, безналичная покупка украинцами долларов и евро возможна только при условии размещения гривневого вклада в банке на три месяца в сумме не выше 50 тыс. грн. В банках это называют "депозитной" схемой приобретения иностранной валюты.

Важно

Купить доллары. Какие банки уже предлагают покупку валюты под депозит

Константин Хведчук считает, что укрепить гривну до уровня 40 USDUAH реально. Но для этого необходимо, чтобы больше граждан воспользовались "депозитной" схемой.

[ + – ] Июльский курс на уровне 37,7 USDUAH теперь кажется очень выгодным — сейчас купить доллары можно только по 43 грн. и выше Фото: Наталия Богута

"Возврат наличного курса к отметке 40 возможен. С ростом спрэда наличного курса с официальным усиливается и привлекательность покупки валюты в банках с размещением на депозит. Это создает дополнительные арбитражные способности и снижает желание физических лиц переплачивать за наличную валюту. Кроме того, успехи ВСУ на востоке Украины, эффективность зернового коридора и ритмичное поступление международной помощи должны также улучшить курсовые ожидания", — отметил Константин Хведчук. По его словам, в ближайшее время НБУ, вероятно, продолжит усиливать свои ограничения там, где он видит ажиотажный спрос или недобросовестное поведение. Но, кроме этого, для укрепления курса гривны важен рост ставок по гривневым депозитам и ОВГЗ.

[ + – ] Спрос на валюту остается стабильно высоким. Фото: Pexels

Антон Куринной полагает, что регулятор будет осторожно и в то же время постоянно помогать рынку сдерживать панические настроения, и, возможно, через государственные банки продавать больше наличных денег, чем сможет немного успокоить рынок.

"Но пока война продолжается, трудно заставить украинцев верить в устойчивость государственной валюты", — резюмирует Антон Куринной.

Важно