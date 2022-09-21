Доллар уже 45: как заявления Кремля отразились на валютном курсе в Украине

Информационное пространство и новые сообщения о мобилизации в РФ влияют на настроения на валютном рынке – в обменниках доллар продают по 44-45 грн.

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Банки Украины 21 сентября предлагают доллар на наличном рынке по курсу 40,9-43,5 UAH/USD. В то же время, в обменных пунктах курс достигает уровня 44 и даже 45 UAH/USD.

"Резкий курсовой скачок на наличном рынке – это прямое следствие существенного увеличения напряжения в информационном пространстве. Как только во второй половине дня вторника начали появляться слухи об объявлении мобилизации в России, рынок живо отреагировал ростом курса доллара. Сначала это была превентивная реакция продавцов валюты, но, конечно, ближе к вечеру начал расти спрос на валюту. Красноречиво о психологической природе этого курсового скачка говорит спрэд между курсом покупки и продажи, быстро выросшим из "спокойных" 20-30 копеек до 40-50 копеек", — прокомментировала Фокусу ситуацию на наличном валютном рынке Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

"Наличный курс гривны после заявлений Кремля полетел вверх. На рынке легкая паника", — отмечает руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин.

Основная причина роста курса продажи на наличном рынке — информационная, связанная с озвученными главой РФ тезисами о продолжении войны и начале мобилизации в России

На данном этапе опрошенные Фокусом эксперты не видят причин для скорого возврата курса к уровням 38,5-39,9 UAH/USD. Хотя, по мнению Золотько, курс еще откорректируется. "В текущих условиях возврат к курсу 39,0 грн/$ выглядит не очень вероятным. Хотя уверена, что после роста курс все-таки откорректируется", — говорит Анна Золотько.

По мнению Андрея Шевчишина, девальвацию сопровождают несколько факторов, среди которых:

сохраняющиеся девальвационные ожидания,

гривневая ликвидность, подпитывающая девальвацию,

нехватка валюты в банковских отделениях,

отсутствие альтернатив сбережений гривневого капитала (низкие ставки депозитов, ОВГЗ для аккумуляции сбережений в гривне).

"В свою очередь, настроения на валютном рынке строятся на эмиссионном характере покрытия дефицита (печать гривны через ОВГЗ, — Фокус), неопределенности в завершении активной фазы военных действий и, соответственно, ее формате и территориях, на очень высоком дефиците бюджета на 2023 год и неопределенности в его покрытии за счет внешних займов", — отметил Андрей Шевчишин.

Напомним, по данным Группы ICU, в 2023 году экономика Украины будет медленно восстанавливаться, а девальвация гривны продолжится.

Как сообщал Фокус, в НБУ уверяют, что дефицит валюты в кассах банков носит исключительно временный характер и для обострения ситуации нет никаких макроэкономических оснований. По информации НБУ, банки имеют значительный запас безналичной валютной ликвидности — $7,2 млрд, против $5,9 млрд на начало войны.