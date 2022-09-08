Где доллар? В НБУ сообщили, когда будет преодолен дефицит наличной валюты

Граждане в последнее время жалуются на дефицит наличной валюты в кассах банков. Чего ждать дальше и удастся ли получить наличный доллар тем, кто купил безналичную валюту с условием размещения на трехмесячный депозит.

Юрий Гелетий, заместитель председателя НБУ, в ответ на вопросы СМИ прокомментировал ситуацию с дефицитом наличной валюты сегодня в ходе состоявшегося 8 сентября пресс-брифинга Национального банка по монетарной политике

"Возникли определенные технические и логистические проблемы, и они, собственно, обусловили сокращение наличной валюты в кассах банков. До войны валюту завозили авиарейсами гражданских авиакомпаний. Валюта за 1-2 дня поступала в аэропорт Борисполь и дальше поставлялась коммерческим банкам. К сожалению, война существенно ухудшила цепи поставок", — заявил Гелетий.

То есть после начала российского вторжения и остановки авиасообщения с Украиной валюта доставляется не самолетами, а наземным транспортом. Соответственно, по словам Гелетия, объемы поставок уменьшились в силу следующих факторов:

физические ограничения инкассаторских машин

необходимость перезагрузки наличных денег на границе

прохождение таможенного оформления.

Чтобы преодолеть дефицит валюты, в Нацбанке предлагают следующие шаги:

Валютная либерализация. Согласно постановлению №197, с 6 сентября объем наличной валюты, который банк будет продавать гражданам через кассы, включает всю приобретенную у граждан после 13 апреля 2022 года безналичную валюту, а не половину от нее, как было раньше.

Предоставление банкам наличной валюты в обмен на безналичную

Договоренности с коммерческими банками по увеличению объемов ввоза валюты.

Как отметил в комментарии Фокусу эксперт департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Куринной, введение в действие постановления №197 должно увеличить объем валюты на продажу через кассы банков.

По словам Юрия Гелетия, 7 сентября Нацбанк провел операцию по предоставлению банкам наличной валюты в обмен на безналичную и благодаря этому система получила $100 млн наличными. Для подкрепления касс банков следующую подобную операцию в НБУ запланировали на понедельник 12 сентября, в результате чего банки получат не только наличный доллар, но и евро.

В НБУ уверяют, что дефицит валюты в кассах банков носит исключительно временный характер и для обострения ситуации нет никаких макроэкономических оснований. По информации НБУ, банки имеют значительный запас безналичной валютной ликвидности — $7,2 млрд, против $5,9 млрд на начало войны.

Важно

Дефицитный доллар. Как новые правила НБУ помогут украинцам покупать наличную валюту

Успокоили в НБУ и держателей трехмесячных валютных депозитов, которые разместили в банках путем безналичного приобретения валюты. Как отмечают в Нацбанке, нормативно банкам ничего не будет мешать возвращать депозиты в наличной валюте, а выплата средств в гривне возможна только по взаимному согласию сторон. То есть вклад должен быть возвращен в валюте вклада, если договором не предусмотрено иное.

Напомним, по словам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, в августе украинцы приобрели безналичную валюту на $127 млн. "Это не очень значительный объем, к тому же, он ниже объема проданной населением безналичной валюты. Но все же он составляет около 10% всего объема купленной частными клиентами валюты и снижает давление на гривну в наличном сегменте", — отметила Анна Золотько.

Ранее Фокус писал, что Нацбанк принял ряд новых норм, призванных преодолеть дефицит наличной валюты в кассах.

Также Фокус сообщал, что благодаря шагам НБУ, наличный доллар может подешеветь.