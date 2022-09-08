Что с курсом: когда гривна может укрепиться на наличном рынке до 39,5 UAH/USD

Курс наличного валютного рынка вскоре может измениться, благодаря новым правилам Нацбанка, которые, как ожидается, поспособствуют пополнению запасов наличной валюты в стране.

В Национальном банке недавно приняли постановление №197, цель которого — увеличение предложения наличной валюты в кассах банков. Новые правила уже введены в действие 6 сентября. По оценкам НБУ, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка.

Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Дефицитный доллар. Как новые правила НБУ помогут украинцам покупать наличную валюту".

Одно из главных нововведений, утвержденных Нацбанком, — в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, теперь будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него.

Ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Куринной считает, что это решение должно увеличить объем валюты на продажу через кассы банка, а также немного снизить котировки курса доллара на наличном рынке — вернуть наличные курсы ниже 40 UAH/USD. "Увидим, достаточно ли этого решения для укрепления наличного курса гривны. Мы считаем, что рынок должен вернуться с 40,80-41,10 UAH/USD до 39,50-40,00 UAH/USD, благодаря этому решению", — отметил Куринной.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, тоже уверена, что упомянутая мера Нацбанка расширит предложение наличной валюты банками и усилит конкуренцию на рынке. По ее мнению, вполне вероятно, что в ближайшие пару недель курс на наличном рынке отойдет в коридор 40,1-40,7 UAH/USD.

Однако эксперты подчеркивают: ситуация зависит и от поведения украинцев, а именно – будут ли они скупать валюту в том же темпе, что в августе, когда сформировалось отрицательное сальдо — объем покупки валюты превысил продажу.

Впрочем, некоторые опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что удовлетворить спрос на валюту можно только лишь решением Нацбанка, утвержденном в упомянутом постановлении №197.

"Более существенное влияние на рынок окажет внешняя помощь, уже полученные $3 млрд. от США, и ожидаемые 5 млрд. евро от Европы. Именно они станут большим стабилизатором рынка. Часть этих средств будет продана на рынке, что ослабит давление на гривну", — уверен руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин.

Тем временем, 8 сентября 2022 года крупные банки Украины установили такой курс продажи доллара в своих отделениях:

Ощадбанк – 39,99 UAH/USD

ПриватБанк – 39,9 UAH/USD

Райффайзен Банк – 41,9 UAH/USD

ОТП Банк – 39,6 UAH/USD

Напомним, 6 сентября в НБУ сообщили, что с целью устранения трудностей с удовлетворением потребностей населения в наличной иностранной валюте и бесперебойной работы банковской системы в условиях войны Национальный банк при необходимости будет осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений.

Как ранее писал Фокус, НБУ сообщил о новых правилах для бизнеса: теперь для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше при необходимости покупать ее на валютном рынке Украины.