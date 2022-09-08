Що з курсом: коли гривня може зміцнитися на готівковому ринку до 39,5 UAH/USD

Курс готівкового валютного ринку незабаром може змінитися завдяки новим правилам Нацбанку, які, як очікується, сприяють поповненню запасів готівкової валюти в країні.

У Національному банку нещодавно ухвалили постанову №197, метою якої є збільшення пропозиції готівкової валюти в касах банків. Нові правила вже набули чинності 6 вересня. За оцінками НБУ, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку.

Про це йдеться в новій статті Фокусу "Дефіцитний долар. Як нові правила НБУ допоможуть українцям купувати готівкову валюту".

Одне з головних нововведень, затверджених Нацбанком, — в обсяг готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, тепер включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

Провідний експерт департаменту казначейства та фінансових установ "ОТП Банку" Антон Курінний вважає, що це рішення має збільшити обсяг валюти на продаж через каси банку, а також трохи знизити котирування курсу долара на готівковому ринку — повернути готівку нижче 40 UAH/USD. "Побачимо, чи достатньо цього рішення для зміцнення готівкового курсу гривні. Ми вважаємо, що ринок має повернутися з 40,80-41,10 UAH/USD до 39,50-40,00 UAH/USD завдяки цьому рішенню", — зазначив Куринний.

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку", також упевнена, що згаданий захід Нацбанку розширить пропозицію готівкової валюти банками та посилить конкуренцію на ринку. На її думку, цілком імовірно, що найближчими кількома тижнями курс на готівковому ринку відійде в коридор 40,1-40,7 UAH/USD.

Проте експерти наголошують: ситуація залежить і від поведінки українців, а саме — чи скуповуватимуть вони валюту в тому ж темпі, що в серпні, коли сформувалося негативне сальдо — обсяг купівлі валюти перевищив продаж.

Утім, деякі опитані Фокусом експерти сумніваються, що задовольнити попит на валюту можна лише рішенням Нацбанку, затвердженим у згаданій постанові №197.

"Суттєвіший уплив на ринок спричинить зовнішня допомога, вже отримані $3 млрд від США й очікувані 5 млрд євро від Європи. Саме вони стануть великим стабілізатором ринку. Частину цих коштів продадуть на ринку, що послабить тиск на гривню", — впевнений керівник відділу аналітики Libertex Group Андрій Шевчишин.

Водночас 8 вересня 2022 року великі банки України встановили такий курс продажу долара у своїх відділеннях:

"Ощадбанк" — 39,99 UAH/USD

"ПриватБанк" — 39,9 UAH/USD

"Райффайзен Банк" — 41,9 UAH/USD

"ОТП Банк" — 39,6 UAH/USD

Нагадаємо, 6 вересня в НБУ повідомили, що з метою усунення труднощів із задоволенням потреб населення в готівковій іноземній валюті й безперебійної роботи банківської системи в умовах війни Національний банк при необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

Як раніше писав Фокус, НБУ повідомив про нові правила для бізнесу: тепер для здійснення розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі за необхідності купувати її на валютному ринку України.