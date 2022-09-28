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Економіка

Поки війна триває. Естонія починає інвестувати у відновлення Житомирщини

Форум з відновлення Житомирщини
Форум з відновлення Житомирщини, організований Міністерством інфраструктури України, посольством Естонської Республіки в Україні й коаліцією Rise Ukraine

Автомобільний міст у місті Малин Житомирської області стане одним з перших об'єктів зруйнованої війною української інфраструктури, який відбудують за участю іноземного інвестора. Внесок Естонії в проєкт становить близько 1 млн євро. Проте, як повідомляють в Укравтодорі, відновлення зруйнованої інфраструктури Житомирщини потребуватиме $563 млн.

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У березні 2022 року Житомирщина і, зокрема, місто Малин, зазнали чисельних авіаційних і ракетних ударів. Під час одного з них ворожі ракети зруйнували автомобільний міст через річку Іршу, що до сьогодні суттєво ускладнює сполучення між двома частинами Малина.

Зруйнований міст Fullscreen

Перші кроки Естонії

Міст у Малині планували оновити ще до війни на початку 2022 року у межах президентської програми "Велике будівництво". Тоді на його реконструкцію розраховували витратити близько 65 млн грн. Проте, після влучання російських ракет вартість робіт суттєво зросла і постало питання пошуку додаткових інвестицій. Еквівалент 1 млн євро (близько 35,4 млн грн), який надає на відновлення мосту у місті Малин Естонія, компенсує брак коштів на реалізацію проєкту.

Сміливе рішення Естонії розпочати інвестиції в розбудову інфраструктури одного з регіонів України ще до закінчення війни створює важливий, показовий прецедент для світової спільноти. І саме на Житомирщині 27 вересня 2022 року відбувся перший форум з відновлення, організований Міністерством інфраструктури України, Посольством Естонської Республіки в Україні й коаліцією Rise Ukraine.

Форум з відновлення Житомирщини Fullscreen
Форум з відновлення Житомирщини, організований Міністерством інфраструктури України, посольством Естонської Республіки в Україні й коаліцією Rise Ukraine

Рійна Сіккут, міністерка економіки та інфраструктури Естонської Республіки під час свого виступу на форуму відновлення Житомирщини, зокрема, зазначила, що не можна чекати закінчення війни й потрібно вже зараз робити перші, хоч і маленькі кроки на шляху відновлення України.

Рійна Сіккут Fullscreen
Міністерка економіки та інфраструктури Естонської Республіки Рійна Сіккут

"Хоча ми говоримо про Естонію та Україну, йдеться про особисті стосунки. Бо представники Естонії часто відвідують Україну і зустрічаються з її представниками. І така фізична присутність є важливою для забезпечення швидкого прогресу", — зазначила Рійна Сіккут.

Співфінансування відбудови моста у Малині — не єдиний проєкт в регіоні, в якому бере участь Естонія. Зокрема, 27 вересня Житомирщина отримала перші три автобуси для потреби місцевих громад. Загалом Естонія планує передати регіону близько 30 таких машин. Крім цього, за естонські кошти в області планують відбудувати зруйновані під час бойових дій дитсадок та школу.

Загалом, від початку російського вторгнення Естонія стала однією з країн, що надають Україні найбільшу допомогу. І це має стати прикладом для інших західних держав з більш масштабною економікою й відповідними можливостями.

"Ми починаємо серйозну програму відбудови Житомирщини за допомогою Естонської Республіки і дуже вдячні Естонії за підтримку. Ваша допомога Україні — одна з найбільших у світі. Якби всі країни так ставилися до відновлення України, ми б швидше наблизилися до перемоги", — подякував гостям з Естонії перший віцеспікер українського парламенту Олександр Корнієнко.

Олександр Корнієнко Fullscreen
Перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко

Цифри. Шкода, завдана Житомирщині

Попереду великий фронт робіт. Андрій Івко, перший заступник голови Укравтодору під час форуму оприлюднив наступні цифри, що стосуються збитків і відновлення інфраструктури Житомирщини:

  • завдана шкода — $174,3 млрд;
  • загальна сума завданих збитків — $527,4 млрд;
  • орієнтовні витрати на відновлення інфраструктури — $563 млрд.

Зокрема, в області зруйновано або пошкоджено:

  • 35 км автодоріг;
  • 5 штучних споруд (мостів тощо) протяжністю 298 м;
  • понад 1 км залізничної колії тощо.

За інформацією Андрія Івка, також був пошкоджений Міжнародний аеропорт "Житомир" та військовий аеродром. Ці колосальні втрати стосуються тільки одного регіону. Як повідомляє Укравтодор, у масштабах країни пошкоджено 25,1 тис. км доріг всіх форм власності, а також 322 штучні споруди (мости, естакади, мостові переходи тощо).

Андрій Івко Fullscreen
Перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко

"Сьогодні пріоритетом для відновлення є "проєкти виживання" — відновлення транспортного сполучення на деокупованих територіях. Це одна з базових умов для запуску економічних процесів у регіонах. Безперечно, зараз ми плануємо співпрацю з міжнародними партнерами в питанні відновлення, й основа для цього — прозорість та підзвітність для громадян, бізнесу, іноземним донорам та інвесторам" — зазначив Івко.