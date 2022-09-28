Поки війна триває. Естонія починає інвестувати у відновлення Житомирщини

Автомобільний міст у місті Малин Житомирської області стане одним з перших об'єктів зруйнованої війною української інфраструктури, який відбудують за участю іноземного інвестора. Внесок Естонії в проєкт становить близько 1 млн євро. Проте, як повідомляють в Укравтодорі, відновлення зруйнованої інфраструктури Житомирщини потребуватиме $563 млн.

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У березні 2022 року Житомирщина і, зокрема, місто Малин, зазнали чисельних авіаційних і ракетних ударів. Під час одного з них ворожі ракети зруйнували автомобільний міст через річку Іршу, що до сьогодні суттєво ускладнює сполучення між двома частинами Малина.

Перші кроки Естонії

Міст у Малині планували оновити ще до війни на початку 2022 року у межах президентської програми "Велике будівництво". Тоді на його реконструкцію розраховували витратити близько 65 млн грн. Проте, після влучання російських ракет вартість робіт суттєво зросла і постало питання пошуку додаткових інвестицій. Еквівалент 1 млн євро (близько 35,4 млн грн), який надає на відновлення мосту у місті Малин Естонія, компенсує брак коштів на реалізацію проєкту.

Сміливе рішення Естонії розпочати інвестиції в розбудову інфраструктури одного з регіонів України ще до закінчення війни створює важливий, показовий прецедент для світової спільноти. І саме на Житомирщині 27 вересня 2022 року відбувся перший форум з відновлення, організований Міністерством інфраструктури України, Посольством Естонської Республіки в Україні й коаліцією Rise Ukraine.

[ + – ] Форум з відновлення Житомирщини, організований Міністерством інфраструктури України, посольством Естонської Республіки в Україні й коаліцією Rise Ukraine

Рійна Сіккут, міністерка економіки та інфраструктури Естонської Республіки під час свого виступу на форуму відновлення Житомирщини, зокрема, зазначила, що не можна чекати закінчення війни й потрібно вже зараз робити перші, хоч і маленькі кроки на шляху відновлення України.

[ + – ] Міністерка економіки та інфраструктури Естонської Республіки Рійна Сіккут

"Хоча ми говоримо про Естонію та Україну, йдеться про особисті стосунки. Бо представники Естонії часто відвідують Україну і зустрічаються з її представниками. І така фізична присутність є важливою для забезпечення швидкого прогресу", — зазначила Рійна Сіккут.

Співфінансування відбудови моста у Малині — не єдиний проєкт в регіоні, в якому бере участь Естонія. Зокрема, 27 вересня Житомирщина отримала перші три автобуси для потреби місцевих громад. Загалом Естонія планує передати регіону близько 30 таких машин. Крім цього, за естонські кошти в області планують відбудувати зруйновані під час бойових дій дитсадок та школу.

Загалом, від початку російського вторгнення Естонія стала однією з країн, що надають Україні найбільшу допомогу. І це має стати прикладом для інших західних держав з більш масштабною економікою й відповідними можливостями.

"Ми починаємо серйозну програму відбудови Житомирщини за допомогою Естонської Республіки і дуже вдячні Естонії за підтримку. Ваша допомога Україні — одна з найбільших у світі. Якби всі країни так ставилися до відновлення України, ми б швидше наблизилися до перемоги", — подякував гостям з Естонії перший віцеспікер українського парламенту Олександр Корнієнко.

[ + – ] Перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко

Цифри. Шкода, завдана Житомирщині

Попереду великий фронт робіт. Андрій Івко, перший заступник голови Укравтодору під час форуму оприлюднив наступні цифри, що стосуються збитків і відновлення інфраструктури Житомирщини:

завдана шкода — $174,3 млрд;

загальна сума завданих збитків — $527,4 млрд;

орієнтовні витрати на відновлення інфраструктури — $563 млрд.

Зокрема, в області зруйновано або пошкоджено:

35 км автодоріг;

5 штучних споруд (мостів тощо) протяжністю 298 м;

понад 1 км залізничної колії тощо.

За інформацією Андрія Івка, також був пошкоджений Міжнародний аеропорт "Житомир" та військовий аеродром. Ці колосальні втрати стосуються тільки одного регіону. Як повідомляє Укравтодор, у масштабах країни пошкоджено 25,1 тис. км доріг всіх форм власності, а також 322 штучні споруди (мости, естакади, мостові переходи тощо).

[ + – ] Перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко

"Сьогодні пріоритетом для відновлення є "проєкти виживання" — відновлення транспортного сполучення на деокупованих територіях. Це одна з базових умов для запуску економічних процесів у регіонах. Безперечно, зараз ми плануємо співпрацю з міжнародними партнерами в питанні відновлення, й основа для цього — прозорість та підзвітність для громадян, бізнесу, іноземним донорам та інвесторам" — зазначив Івко.