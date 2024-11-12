Уже повернув 21 000 євро: українець розповів, як заробляє на сонячних панелях (відео)

Сонячна електростанція, яку Василь Шуляк встановив на своєму городі 2020 року, повністю окупилася за три роки.

Житель села Дубище Житомирської області Василь Шуляк отримує дохід від сонячної електростанції, продаючи надлишок електроенергії в загальну мережу. Про це він розповів у сюжеті "Суспільне Житомир".

Василь Шуляк розповів, як заробляє на сонячних панелях

Чоловік зазначив, що встановив сонячну електростанцію на своєму городі 2020 року. За весь час станція згенерувала 162 тисячі кіловатів електроенергії. Щорічно виходить понад 40 тисяч кіловат, і з кожним роком ця цифра зростає, бо сонячних днів стає більше.

"Минулого року виробилося 41 799 кіловат, а цього року вже 42 400. Це вигідно. Інвестиції склали близько 20 тисяч доларів, а вже повернулося 21 тисяча євро за рахунками", — розповів Василь Шуляк.

Сонячна електростанція Василя Шуляка Фото: Суспільне

За словами українця, влітку сонячні панелі генерують енергію з надлишком, а взимку її вистачає лише для власного споживання. Надлишки він продає в загальну мережу Обленерго за "зеленим" тарифом. Станція повністю окупилася за три роки.

Василь Шуляк також зазначив, що в разі відключення світла у власників сонячних панелей є два способи зберегти електропостачання. Перший спосіб — залишатися від'єднаними від загальної мережі, другий — використовувати гібридний інвертор.

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"У нас встановлена гібридна сонячна електростанція з гібридним інвертором, автоматикою та акумулятором на 200 ампер-годин. Коли відключається електроенергія, система автоматично перемикається на гібридний режим, щоб у будинку завжди було світло. Запасу вистачає на добу для власного використання", — пояснив чоловік.

Нагадаємо, у селищі Сосниця Корюківського району Чернігівської області встановили сонячні панелі на даху лікарні та на території водоканалу. У разі блекаутів сонячна станція на водоканалі може забезпечити водою майже 7000 жителів. Друга станція може живити лікарню протягом двох днів.

Також повідомлялося, що Богдан Нещерет із міста Ніжин у Чернігівській області обладнав у себе на подвір'ї систему альтернативних джерел енергії, що включає сонячний колектор для нагріву води, вітрогенератор і сонячні панелі.