Нічна атака "Шахедів" на Україну: РФ цілилась по Києву, Миргороду, "Старкону", деталі

Під час нічного повітряного удару РФ по Україні у Києві двічі працювали сили ППО, а уламки падали у двох районах столиці. Російські БПЛА також загрожували Вишгороду, Білій Церкві, Миргороду та аеродрому "Старокостянтинів", повідомило командування.

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В ніч на 5 листопада відбувся удар РФ дронами-камікадзе "Шахед" по Україні, під час якого безпілотники петляли, змінювали напрямок руху та висоту. БПЛА загрожували Київській, Полтавській, Черкаській областям, пролетіли над Житомирською, цілились у Миргород та Старокостянтинів. У Києві та найближчих районах чули роботу сил протиповітряної оборони (ППО). Про орієнтовні наслідки російської атаки повідомили військові адміністрації, про деталі нічних загроз розповіли Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з даними Повітряного командування, перші групи "Шахедів" проникли на територію України зі сходу близько 22:40. Спершу вони пройшли через Сумську область, а потім розділились і полетіли, орієнтовно, у двох напрямках: у бік Києва та Миргорода Полтавської області. У наступних доповідях ПС, опублікованих у Telegram-каналі, згадувались наступні області та населені пункти:

Київська область — Київ, Бориспіль-Глеваха-Фастів (о 0:35), Біла Церква (о 3-ій год.), Вишгород (близько 6 год.);

Черкаська область — Золотоноша, Черкаси;

Житомирська область;

Хмельницька область — Старокостянтинів;

Полтавська область — Миргород.

Деталі про роботу сил ППО військові поки що не повідомляли.

Нічний удар РФ 5 листопада — деталі

Сигнал повітряної тривоги тривав різну кількість часу у різних областях. Найдовше — в Київській області (22:31 і не скасували восьму годину поспіль), у Полтавській області (дев'ять годин з 20:31 по 5:34). В інших областях, про які згадували Повітряні сили, та в Києві — від двох до трьох годин.

Мер Києва Володимир Кличко підтвердив атаку ЗС РФ на столицю. Посадовець двічі повідомив про роботу ППО. Перша така подія сталась близько 23 год. 4 листопада, а уламки російського "Шахеда" впали в Голосіївському районі. Вдруге — 6:30 5 листопада на Оболоні.

Нічний удар РФ - Кличко про роботу ППО в Києві Фото: Скриншот

КМДА та КМВА не деталізували нічні події в Києві. Київська ОВА написала у Telegram про відпрацювання по безпілотниках РФ увечері та о 4:33: громадян просили не фіксувати роботу ППО і перебувати в укриттях.

Голови Черкаської, Полтавської, Хмельницької областей інформували про початок та завершення тривоги, звітів про збиття не публікували.

Зазначимо, напередодні, 4 листопада, відбулась атака "Шахедів" РФ: летіло 80 дронів, з них 50 вдалось знешкодити. Київська військова адміністрація повідомила про пожежі внаслідок падіння уламків.

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