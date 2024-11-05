Ночная атака "Шахедов" на Украину: РФ целилась по Киеву, Миргороду, "Старкону", детали

Во время ночного воздушного удара РФ по Украине в Киеве дважды работали силы ПВО, а обломки падали в двух районах столицы. Российские БПЛА также угрожали Вышгороду, Белой Церкви, Миргороду и аэродрому "Староконстантинов", сообщило командование.

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В ночь на 5 ноября состоялся удар РФ дронами-камикадзе "Шахед" по Украине, во время которого беспилотники петляли, меняли направление движения и высоту. БПЛА угрожали Киевской, Полтавской, Черкасской областям, пролетели над Житомирской, целились в Миргород и Староконстантинов. В Киеве и ближайших районах слышали работу сил противовоздушной обороны (ПВО). Об ориентировочных последствиях российской атаки сообщили военные администрации, о деталях ночных угроз рассказали Воздушные силы ВСУ.

Согласно данным Воздушного командования, первые группы "Шахедов" проникли на территорию Украины с востока около 22:40. Сначала они прошли через Сумскую область, а затем разделились и полетели, ориентировочно, в двух направлениях: в сторону Киева и Миргорода Полтавской области. В следующих докладах ПС, опубликованных в Telegram-канале, упоминались следующие области и населенные пункты:

Киевская область — Киев, Борисполь-Глеваха-Фастов (в 0:35), Белая Церковь (в 3 часа), Вышгород (около 6 часов);

Черкасская область — Золотоноша, Черкассы;

Житомирская область;

Хмельницкая область — Староконстантинов;

Полтавская область — Миргород.

Детали о работе сил ПВО военные пока не сообщали.

Ночной удар РФ 5 ноября — детали

Сигнал воздушной тревоги длился разное количество времени в разных областях. Дольше всего — в Киевской области (22:31 и не отменили восьмой час подряд), в Полтавской области (девять часов с 20:31 по 5:34). В других областях, о которых упоминали Воздушные силы, и в Киеве — от двух до трех часов.

Мэр Киева Владимир Кличко подтвердил атаку ВС РФ на столицу. Чиновник дважды сообщил о работе ПВО. Первое такое событие произошло около 23 час. 4 ноября, а обломки российского "Шахеда" упали в Голосеевском районе. Второй раз — 6:30 5 ноября на Оболони.

Ночной удар РФ — Кличко о работе ПВО в Киеве — Кличко о работе ПВО в Киеве Фото: Скриншот

КГГА и КГВА не детализировали ночные события в Киеве. Киевская ОВА написала в Telegram об отработке по беспилотникам РФ вечером и в 4:33: граждан просили не фиксировать работу ПВО и находиться в укрытиях.

Главы Черкасской, Полтавской, Хмельницкой областей информировали о начале и завершении тревоги, отчетов о сбивании не публиковали.

Отметим, накануне, 4 ноября, состоялась атака "Шахедов" РФ: летело 80 дронов, из них 50 удалось обезвредить. Киевская военная администрация сообщила о пожарах в результате падения обломков.

Напоминаем, эксперты института судебных экспертиз рассказали, чем опасны обновленные дроны-камикадзе с термобарической боевой частью.