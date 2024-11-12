Уже вернул 21 000 евро: украинец рассказал, как зарабатывает на солнечных панелях (видео)

Солнечная электростанция, которую Василий Шуляк установил ​​на своем огороде в 2020 году, полностью окупилась за три года.

Житель села Дубище Житомирской области Василий Шуляк получает доход от солнечной электростанции, продавая избыток электроэнергии в общую сеть. Об этом он рассказал в сюжете "Суспільне Житомир".

Василий Шуляк рассказал, как зарабатывает на солнечных панелях

Мужчина отметил, что установил солнечную электростанцию ​​на своем огороде в 2020 году. За все время станция сгенерировала 162 тысяч киловатт электроэнергии. Ежегодно выходит более 40 тысяч киловатт, и с каждым годом эта цифра растет, потому что солнечных дней становится больше.

"В прошлом году выработалось 41 799 киловатт, а в этом году уже 42 400. Это выгодно. Инвестиции составили около 20 тысяч долларов, а уже вернулось 21 тысяча евро по счетам", — рассказал Василий Шуляк.

Солнечная электростанция Василия Шуляка Фото: Суспільне

По словам украинца, летом солнечные панели генерируют энергию с избытком, а зимой ее хватает только для собственного потребления. Излишки он продает в общую сеть Облэнерго по "зеленому" тарифу. Станция полностью окупилась через три года.

Василий Шуляк также отметил, что в случае отключения света у владельцев солнечных панелей есть два способа сохранить электроснабжение. Первый способ — оставаться отсоединенными от общей сети, второй — использовать гибридный инвертор.

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"У нас установлена ​​гибридная солнечная электростанция с гибридным инвертором, автоматикой и аккумулятором на 200 ампер-часов. Когда отключается электроэнергия, система автоматически переключается на гибридный режим, чтобы в доме всегда было светло. Запаса хватает на сутки для собственного использования", — объяснил мужчина.

Напомним, в поселке Сосница Корюковкого района Черниговской области установили солнечные панели на крыше больницы и на территории водоканала. При блекаутах солнечная станция на водоканале может обеспечить водой почти 7000 жителей. Вторая станция может питать больницу в течение двух дней.

Также сообщалось, что Богдан Нещерет из города Нежин в Черниговской области оборудовал у себя во дворе систему альтернативных источников энергии, которая включает солнечный коллектор для нагрева воды, ветрогенератор и солнечные панели.