Пока война продолжается. Эстония начинает инвестировать в восстановление Житомирщины

Автомобильный мост в городе Малин Житомирской области станет одним из первых объектов разрушенной войной украинской инфраструктуры, который будет построен при участии иностранного инвестора. Вклад Эстонии в проект составляет около 1 млн. евро. Однако, как сообщают в Укравтодоре, восстановление разрушенной инфраструктуры Житомирщины потребует $563 млн.

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В марте 2022 года Житомирщина и, в частности, город Малин, получили многочисленные авиационные и ракетные удары. Во время одного из них вражеские ракеты разрушили автомобильный мост через реку Иршу, что до сих пор существенно усложняет сообщение между двумя частями Малина.

Первые шаги Эстонии

Мост в Малине планировали обновить еще до войны в начале 2022 года в рамках президентской программы "Большая стройка". Тогда на его реконструкцию рассчитывали потратить около 65 млн. грн. Однако после попадания российских ракет стоимость работ существенно возросла и встал вопрос о поиске дополнительных инвестиций. Эквивалент 1 млн евро (около 35,4 млн грн), который предоставляет на восстановление моста в городе Малин Эстония, компенсирует нехватку средств на реализацию проекта.

Смелое решение Эстонии начать инвестиции в развитие инфраструктуры одного из регионов Украины еще до окончания войны создает важный, показательный прецедент для мирового сообщества. И именно в Житомирской области 27 сентября 2022 года состоялся первый форум по восстановлению, организованный Министерством инфраструктуры Украины, Посольством Эстонской Республики в Украине и коалицией Rise Ukraine.

[ + – ] Форум по восстановлению Житомирской области, организованный Министерством инфраструктуры Украины, посольством Эстонской Республики в Украине и коалицией Rise Ukraine

Риина Сиккут, министр экономики и инфраструктуры Эстонской Республики во время своего выступления на форуме восстановления Житомирщины, в частности, отметила, что нельзя ждать окончания войны и нужно уже сейчас делать первые, хотя и маленькие шаги на пути восстановления Украины.

[ + – ] Министр экономики и инфраструктуры Эстонской Республики Риина Сиккут

"Хотя мы говорим об Эстонии и Украине, речь идет о личных отношениях. Потому что представители Эстонии часто посещают Украину и встречаются с ее представителями. И такое физическое присутствие важно для обеспечения быстрого прогресса", — отметила Риина Сиккут.

Софинансирование восстановления моста в Малине — не единственный проект в регионе, в котором участвует Эстония. В частности, 27 сентября Житомирщина получила первые три автобуса для нужд местных общин. В общей сложности Эстония планирует передать региону около 30 таких машин. Кроме того, за эстонские средства в области планируют отстроить разрушенные во время боевых действий детсад и школу.

В целом, с начала российского вторжения Эстония стала одной из стран, оказывающих Украине наибольшую помощь. И это должно послужить примером для других западных государств с более масштабной экономикой и соответствующими возможностями.

"Мы начинаем серьезную программу восстановления Житомирщины с помощью Эстонской Республики и очень благодарны Эстонии за поддержку. Ваша помощь Украине — одна из самых больших в мире. Если бы все страны так относились к восстановлению Украины, мы бы скорее приблизились к победе ", — поблагодарил гостей из Эстонии первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко.

[ + – ] Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко

Цифры. Вред, нанесенный Житомирщине

Впереди большой фронт работ. Андрей Ивко, первый заместитель главы Укравтодора во время форума обнародовал следующие цифры, касающиеся ущерба и восстановления инфраструктуры Житомирщины:

нанесенный ущерб — $174,3 млрд;

общая сумма нанесенного ущерба — $527,4 млрд;

ориентировочные расходы на восстановление инфраструктуры — $563 млрд.

В частности, в области разрушены или повреждены:

35 км автодорог;

5 искусственных сооружений (мостов и т.п.) протяженностью 298 м;

свыше 1 км железнодорожных путей и т.д.

По информации Андрея Ивко, также был поврежден Международный аэропорт "Житомир" и военный аэродром. Эти колоссальные потери касаются только одного региона. Как сообщает Укравтодор, в масштабах страны повреждено 25,1 тыс. км дорог всех форм собственности, а также 322 искусственных сооружения (мосты, эстакады, мостовые переходы и т.п.).

[ + – ] Первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко

"Сегодня приоритетом для восстановления являются "проекты выживания" — восстановление транспортного сообщения на деоккупированных территориях. Это одно из базовых условий для запуска экономических процессов в регионах. Бесспорно, сейчас мы планируем сотрудничество с международными партнерами по вопросу восстановления, и основа для этого — прозрачность и подотчетность для граждан, бизнеса, иностранных доноров и инвесторов" — отметил Ивко.