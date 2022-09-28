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Экономика

Пока война продолжается. Эстония начинает инвестировать в восстановление Житомирщины

Форум по восстановлению Житомирщины
Форум по восстановлению Житомирской области, организованный Министерством инфраструктуры Украины, посольством Эстонской Республики в Украине и коалицией Rise Ukraine

Автомобильный мост в городе Малин Житомирской области станет одним из первых объектов разрушенной войной украинской инфраструктуры, который будет построен при участии иностранного инвестора. Вклад Эстонии в проект составляет около 1 млн. евро. Однако, как сообщают в Укравтодоре, восстановление разрушенной инфраструктуры Житомирщины потребует $563 млн.

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В марте 2022 года Житомирщина и, в частности, город Малин, получили многочисленные авиационные и ракетные удары. Во время одного из них вражеские ракеты разрушили автомобильный мост через реку Иршу, что до сих пор существенно усложняет сообщение между двумя частями Малина.

Разрушенный мост Fullscreen

Первые шаги Эстонии

Мост в Малине планировали обновить еще до войны в начале 2022 года в рамках президентской программы "Большая стройка". Тогда на его реконструкцию рассчитывали потратить около 65 млн. грн. Однако после попадания российских ракет стоимость работ существенно возросла и встал вопрос о поиске дополнительных инвестиций. Эквивалент 1 млн евро (около 35,4 млн грн), который предоставляет на восстановление моста в городе Малин Эстония, компенсирует нехватку средств на реализацию проекта.

Смелое решение Эстонии начать инвестиции в развитие инфраструктуры одного из регионов Украины еще до окончания войны создает важный, показательный прецедент для мирового сообщества. И именно в Житомирской области 27 сентября 2022 года состоялся первый форум по восстановлению, организованный Министерством инфраструктуры Украины, Посольством Эстонской Республики в Украине и коалицией Rise Ukraine.

Форум по восстановлению Житомирщины Fullscreen
Форум по восстановлению Житомирской области, организованный Министерством инфраструктуры Украины, посольством Эстонской Республики в Украине и коалицией Rise Ukraine

Риина Сиккут, министр экономики и инфраструктуры Эстонской Республики во время своего выступления на форуме восстановления Житомирщины, в частности, отметила, что нельзя ждать окончания войны и нужно уже сейчас делать первые, хотя и маленькие шаги на пути восстановления Украины.

Риина Сиккут Fullscreen
Министр экономики и инфраструктуры Эстонской Республики Риина Сиккут

"Хотя мы говорим об Эстонии и Украине, речь идет о личных отношениях. Потому что представители Эстонии часто посещают Украину и встречаются с ее представителями. И такое физическое присутствие важно для обеспечения быстрого прогресса", — отметила Риина Сиккут.

Софинансирование восстановления моста в Малине — не единственный проект в регионе, в котором участвует Эстония. В частности, 27 сентября Житомирщина получила первые три автобуса для нужд местных общин. В общей сложности Эстония планирует передать региону около 30 таких машин. Кроме того, за эстонские средства в области планируют отстроить разрушенные во время боевых действий детсад и школу.

В целом, с начала российского вторжения Эстония стала одной из стран, оказывающих Украине наибольшую помощь. И это должно послужить примером для других западных государств с более масштабной экономикой и соответствующими возможностями.

"Мы начинаем серьезную программу восстановления Житомирщины с помощью Эстонской Республики и очень благодарны Эстонии за поддержку. Ваша помощь Украине — одна из самых больших в мире. Если бы все страны так относились к восстановлению Украины, мы бы скорее приблизились к победе ", — поблагодарил гостей из Эстонии первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко.

Александр Корниенко Fullscreen
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко

Цифры. Вред, нанесенный Житомирщине

Впереди большой фронт работ. Андрей Ивко, первый заместитель главы Укравтодора во время форума обнародовал следующие цифры, касающиеся ущерба и восстановления инфраструктуры Житомирщины:

  • нанесенный ущерб — $174,3 млрд;
  • общая сумма нанесенного ущерба — $527,4 млрд;
  • ориентировочные расходы на восстановление инфраструктуры — $563 млрд.

В частности, в области разрушены или повреждены:

  • 35 км автодорог;
  • 5 искусственных сооружений (мостов и т.п.) протяженностью 298 м;
  • свыше 1 км железнодорожных путей и т.д.

По информации Андрея Ивко, также был поврежден Международный аэропорт "Житомир" и военный аэродром. Эти колоссальные потери касаются только одного региона. Как сообщает Укравтодор, в масштабах страны повреждено 25,1 тыс. км дорог всех форм собственности, а также 322 искусственных сооружения (мосты, эстакады, мостовые переходы и т.п.).

Андрей Ивко Fullscreen
Первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко

"Сегодня приоритетом для восстановления являются "проекты выживания" — восстановление транспортного сообщения на деоккупированных территориях. Это одно из базовых условий для запуска экономических процессов в регионах. Бесспорно, сейчас мы планируем сотрудничество с международными партнерами по вопросу восстановления, и основа для этого — прозрачность и подотчетность для граждан, бизнеса, иностранных доноров и инвесторов" — отметил Ивко.