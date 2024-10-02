"Сонячні" дороги, що генерують енергію, не виправдали очікувань: що вирішили у США

Дослідження показали, що деякі фотоелектричні магістралі виробляють тільки половину очікуваного обсягу енергії.

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У США працюють над новими рішеннями в галузі фотоелектричних доріг, взявши до уваги проблеми, виявлені під час використання цієї технології. Про це пише портал ECOticias.

Випробування показали, що сонячні дороги виробляють менше енергії, ніж очікувалося. Наприклад, панелі компанії Wattway на півночі Франції виробляли лише половину очікуваного обсягу енергії. Аналогічні результати було отримано в американському штаті Айдахо. Зниження ефективності панелей пов'язують з інтенсивним рухом транспорту, погодними умовами та зносом.

При цьому розробки в цьому напрямку тривають. Так, Національний центр асфальтових технологій Університету Оберна (Алабама) проводить випробування сонячних доріг для моделювання довгострокового зносу, а також удосконалює технологію для ширшого застосування.

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Лідером у цій галузі є американська компанія The Ray. За даними видання, The Ray готується створити нову сонячну дорогу в партнерстві з містом Пічтрі-Корнерс (Джорджія), яке є найбільшим майданчиком для швидкої зарядки електромобілів у районі Атланти. У Пічтрі-Корнерс також пропонують встановити панелі на велосипедних доріжках і смугах для автономних транспортних засобів.

За даними порталу, Джорджія є лідером США у використанні технології сонячних доріг. Саме в цьому штаті розташована ділянка шосе Interstate 85, на якій The Ray випробовує технології, що працюють на сонячних батареях, та інфраструктуру для електромобілів.

"У міру просування вперед штат Джорджія має всі шанси стати лідером у переході на безвуглецевий транспорт, ставши прикладом для інших штатів, а також міст на всій території Сполучених Штатів у пошуках чистіших і екологічніших енергетичних рішень", — зазначають у виданні.

Нагадаємо, згідно з підрахунками вчених, якщо покрити всі автомагістралі на Землі сонячними панелями, вони зможуть генерувати понад 60% енергії, яку весь світ споживає за рік.

Також повідомлялося, що вчені з Нідерландів придумали, як можна велосипедні доріжки перетворити на джерела відновлюваної енергії, використавши транспортні фотоелектричні панелі Wattway Pack.