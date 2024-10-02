"Солнечные" дороги, генерирующие энергию, не оправдали ожиданий: что решили в США

Исследования показали, что некоторые фотоэлектрические магистрали вырабатывают только половину ожидаемого объема энергии.

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В США работают над новыми решениями в области фотоэлектрических дорог, приняв во внимание проблемы, выявленные в ходе использования данной технологии. Об этом пишет портал ECOticias.

Испытания показали, что солнечные дороги производят меньше энергии, чем ожидалось. К примеру, панели компании Wattway на севере Франции вырабатывали лишь половину ожидаемого объема энергии. Аналогичные результаты были получены в американском штате Айдахо. Снижение эффективности панелей связывают с интенсивным движением транспорта, погодными условиями и износом.

При этом разработки в данном направлении продолжаются. Так, Национальный центр асфальтовых технологий Университета Оберна (Алабама) проводит испытания солнечных дорог для моделирования долгосрочного износа, а также совершенствует технологию для более широкого применения.

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Лидером в этой области является американская компания The Ray. По данным издания, The Ray готовится создать новую солнечную дорогу в партнерстве с городом Пичтри-Корнерс (Джорджия), который является крупнейшей площадкой для быстрой зарядки электромобилей в районе Атланты. В Пичтри-Корнерс также предлагают установить панели на велосипедных дорожках и полосах для автономных транспортных средств.

По данным портала, Джорджия является лидером США в использовании технологии солнечных дорог. Именно в этом штате находится участок шоссе Interstate 85, на котором The Ray испытывает технологии, работающие на солнечных батареях, и инфраструктуру для электромобилей.

"По мере продвижения вперед штат Джорджия имеет все шансы стать лидером в переходе на безуглеродный транспорт, став примером для других штатов, а также городов по всей территории Соединенных Штатов в поисках более чистых и экологичных энергетических решений", — отмечают в издании.

Напомним, согласно подсчетам ученых, если покрыть все автомагистрали на Земле солнечными панелями, они смогут генерировать более 60% энергии, которую весь мир потребляет за год.

Также сообщалось, что ученые из Нидерландов придумали, как можно велосипедные дорожки превратить в источники возобновляемой энергии, использовав транспортные фотоэлектрические панели Wattway Pack.