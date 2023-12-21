Сонячна енергія під ногами: вчені встановили панелі просто на дорозі
Транспортні фотоелектричні панелі Wattway Pack здатні генерувати поновлювану енергію поки по них їздять велосипедисти.
Учені з Нідерландів придумали, як можна велосипедні доріжки перетворити на джерела відновлюваної енергії. Вони оснастили доріжки спеціальними фотоелектричними елементами, передає Newatlas.
Інженери з BAM Royal Group і Colas Group Wattway встановили транспортні фотоелектричні панелі Wattway Pack останньої на 1000 м2 велосипедних доріжок у провінції Північна Голландія та ще 1000 м2 у районі Північного Брабанта. Пристрої здатні генерувати відновлювану енергію. Вони сконструйовані таким чином, що знімати покриття з доріжок не потрібно — їх просто приклеїли зверху спеціальним клеєм. Фотоелектричні елементи знаходяться між кількома шарами смоли, яка захищає їх від зносу, адже велосипедисти їдуть прямо по них.
Уперше про проєкт Wattway Pack заговорили у 2015 році, і відтоді панелі встановили на понад 50-ти пілотних об'єктах по всьому світу. Першим таким об'єктом стала ділянка дороги в Нормандії — до неї приклеїли сонячні панелі 2016 року, а їхній комерційний запуск відбувся 2019-го. Відтоді ефективність пристроїв значно покращилася: зі 119 Вт/м2 до 148 Вт/м2.
Метою останньої установки є виробництво 160 МВтг відновлюваної енергії протягом першого року. За великим рахунком це не так вже й багато, але все ж є важливим кроком у сфері зеленої енергетики. Сонячні панелі будуть контролюватися і підтримуватися співробітниками компанії Colas Group Wattway протягом наступних 5-ти років.
Раніше ми повідомляли про те, що батареї і сонячні панелі вдалося посилити за допомогою фосфорних нанострічок. Таким чином, вчені знайшли спосіб, як позбутися вугільного наповнювача, щоб збільшити кількість енергії, яку може зберігати акумулятор, а також швидкість його зарядки.