Надія та гроші. Чи можуть в Україну зайти іноземні інвестори

За часів війни українська економіка залишилася без вливань капіталу. Що може залучити в країну інвестиції, необхідні відновлення країни.

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До війни влада в Україні фокусувалася на залученні в країну іноземних інвестицій, намагаючись надати великим інвесторам преференції та пільги. Під час війни про залучення приватного капіталу довелося забути — інвестиції в економіку стоять на паузі, про що Фокус пише у своїй статті "Беззахисні гроші. Чи отримають інвестори в Україні страховку від воєнних ризиків".

Марія Репко, заступниця директора Центру економічної стратегії, у коментарі Фокусу зазначила, що приватні інвестиції продовжать стояти на паузі, поки воєнні ризики залишаються суттєвими, а бізнес не має можливості придбати зрозумілий, прозорий і надійний фінансовий інструмент захисту за помірною ціною. Йдеться про страхування від воєнний ризиків, які не покривають стандартні страхові продукти.

Утім, такий інструмент у інвесторів скоро може з'явитися. У Міністерстві економіки повідомили, що Україна домовилася з MIGA (багатостороннім агентством із гарантування інвестицій із портфелем $24 млрд, яке належить групі Світового банку) про запуск пілотного проєкту страхування інвестицій під час бойових дій на суму $30 млн.

Катерина Струкова, адвокатка компанії Stron Legal Services, уточнює, що гарантії для іноземних інвесторів надаватимуть на основі страхових продуктів, що вже є в MIGA, — Political Risk Insurance, у межах якого існує War Risk Insurance.

Опитані Фокусом експерти позитивно оцінюють цю ініціативу. На думку Марії Репко, страхування знизить ризик фізичного знищення активів і хоча б певною мірою зробить інвестиції в Україну менш ризикованими. Тому співпраця з MIGA — крок у правильному напрямку.

"Механізм страхування воєнних ризиків, запропонований MIGA, стане однією з цеглинок формування зацікавленості іноземних інвесторів щодо участі в поступовому відновленні економічних процесів в Україні", — припускає Катерина Струкова.

Утім, за оцінкою Дмитра Боярчука, виконавчого директора CASE Україна, сьогодні інвестора в Україні цікавить не лише страхування воєнних ризиків, а й захист від зловживань із боку держави Україна.

"MIGA пропонує інструмент страхування воєнних ризиків, який має спрацювати, якщо на це знайдуться гроші. А ось захисту від потенційних зловживань із боку держави Україна зараз немає, оскільки відсутнє функціональне верховенство права", — робить висновок Боярчук. У зв'язку з цим зниження рівня корупції та створення прозорих, єдиних правил гри для всіх учасників ринку має стати не менш важливим для держави, ніж впровадження механізму страхування інвестицій.

Варто зазначити, що Україна потребує величезного обсягу інвестицій. Раніше Фокус розповідав, що, за словами Володимира Зеленського, на відновлення України після війни з Росією знадобиться від 600 до 800 млрд доларів. Також із посиланням на інтерв'ю голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева Фокус уточнював, що стратегія відновлення України, розрахована на 10 років, потребуватиме близько $750 млрд, із яких 30% становитимуть приватні інвестиції. Саме для таких вкладень в економіку України потрібний додатковий страховий захист.