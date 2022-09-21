Надежда и деньги. Могут ли в Украину зайти иностранные инвесторы

Во время войны украинская экономика осталась без вливаний капитала. Что может привлечь в страну инвестиции, необходимые для восстановления страны.

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До войны власть в Украине фокусировалась на привлечении в страну иностранных инвестиций, стараясь предоставить крупным инвесторам преференции и льготы. Во время войны о привлечении частного капитала пришлось забыть — инвестиции в экономику стоят на паузе, о чем Фокус пишет в своей статье "Беззащитные деньги. Получат ли инвесторы в Украине страховку от военных рисков".

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии в комментарии Фокусу отметила, что частные инвестиции продолжат стоять на паузе, пока военные риски остаются существенными, а у бизнеса нет возможности приобрести понятный, прозрачный и надежный финансовый инструмент защиты по умеренной цене. Речь идет о страховании военных рисков, которые не покрывают стандартные страховые продукты.

Впрочем, такой инструмент у инвесторов скоро может появиться. В Министерстве экономики сообщили, что Украина договорилась с MIGA (многосторонним агентством по гарантированию инвестиций с портфелем $24 млрд, которое принадлежит группе Всемирного банка) о запуске пилотного проекта страхования инвестиций во время боевых действий на сумму $30 млн.

Екатерина Струкова, адвокат компании Stron Legal Services, уточняет, что гарантии для иностранных инвесторов будут предоставляться на основе уже имеющихся у MIGA страховых продуктов — Political Risk Insurance, в рамках которого существует War Risk Insurance.

Опрошенные Фокусом эксперты положительно оценивают это начинание. По мнению Марии Репко, страхование снизит риск физического уничтожения активов и хотя бы в какой-то мере сделает инвестиции в Украину менее рискованными. Поэтому сотрудничество с MIGA — шаг в правильном направлении.

"Механизм страхования военных рисков, предложенный MIGA, станет одним из кирпичиков формирования заинтересованности иностранных инвесторов в участии в постепенном восстановлении экономических процессов в Украине", — предполагает Екатерина Струкова.

Впрочем, по оценке Дмитрия Боярчука, исполнительного директора CASE Украина, сегодня инвестора в Украине интересует не только страхование от военных рисков, но и защита от злоупотреблений со стороны государства Украина.

"MIGA предлагает инструмент страхования военных рисков, который должен сработать, если на это найдутся деньги. А вот защиты от потенциальных злоупотреблений со стороны государства Украина сейчас нет, поскольку отсутствует функциональное верховенство права", — заключает Боярчук. В связи с этим, снижение уровня коррупции и создание прозрачных, единых правил игры для всех участников рынка, должно стать не менее важным для государства, чем внедрение механизма страхования инвестиций.

Стоит отметить, что Украина нуждается в огромном объеме инвестиций. Ранее Фокус рассказывал, что по словам Владимира Зеленского на восстановление Украины после войны с Россией понадобится от 600 до 800 млрд долларов. Также со ссылкой на интервью главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева Фокус уточнял, что стратегия восстановления Украины, рассчитанная на 10 лет, потребует около $750 млрд из которых 30% составят частные инвестиции. Именно для таких вложений в экономику Украины требуется дополнительная страховая защита.