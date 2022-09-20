Беззащитные деньги. Получат ли инвесторы в Украине страховку от военных рисков

Вливание средств в украинскую экономику фактически остановилось из-за войны. Одной из причин стало ослабление страховой защиты — риски слишком высоки. Анонсированный запуск механизма страхования инвестиций может помочь.

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Во время войны Украина осталась без инвестиций. Фактически, капиталы утекают из страны. По итогам первого квартала 2022 года, прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на $314 млн, инвестиции из Украины составили $106 млн, в итоге отрицательное сальдо (отток капитала) достигло $420 млн. Статистика по второму кварталу пока отсутствует, но можно предположить, что отрицательные тенденции могли еще более усугубиться.

Страна без инвестора: почему прекратились инвестиции в Украину

"Частных инвестиций в стране фактически нет, максимум — финансируются ремонтные работы на предприятиях, — констатирует Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии. — Инвестиции продолжат стоять на паузе, пока военные риски остаются существенными, а у компаний не будет возможности приобрести понятный, прозрачный и надежный финансовый инструмент защиты по умеренной цене".

Как отмечает Виталий Шапран, член Совета НБУ, ослабление страховой защиты в Украине во время войны произошло по двум направлениям:

страховщики не отвечают по военным рискам, поскольку эта норма прописана в большинстве правил страхования

из-за валютных ограничений большинство больших рисков невозможно перестраховать за границей, а объема резервов у украинских страховщиков недостаточно для покрытия таких рисков

"Отечественные банки, которые просят за кредиты 30-50% годовых, не испытывают такой проблемы, формально прикрываясь тем, что залог застрахован. Но иностранные банки, которые могут кредитовать под 2-4% в евро, не могут себе позволить наращивать кредитование в Украине, поскольку при уничтожении объекта залога у них будет низкий уровень покрытия процентами этих операционных рисков заемщика", — комментирует Шапран.

Ведение бизнеса в Украине в этих условиях опрошенные Фокусом эксперты сравнивают с социальным предпринимательством, конечная цель которого — сохранение рабочих мест, поддержка экономики и т.п.

Екатерина Струкова, адвокат компании Stron Legal Services, приводит в пример отечественные аграрные предприятия, которые под пулями сеяли, а затем собирали урожай зерновых в 20-километровой зоне от активной линии фронта, что вряд ли делалось исключительно ради прибыли. Однако, собеседница Фокуса сомневается, что подобную смелость можно ожидать от иностранных инвесторов.

[ + – ] Украинские аграрии проявили большую смелость, проведя посевную и сбор урожая во время войны. Фото: Мария Бабенко

Новые страховки: что означает страхование инвестиций от MIGA

Возможно, у инвесторов в ближайшее время появится инструмент страхования инвестиций. В Министерстве экономики сообщили, что Украина договорилась с MIGA (многосторонним агентством по гарантированию инвестиций, принадлежащем группе Всемирного банка с портфелем $24 млрд) о запуске пилотного проекта на сумму $30 млн для создания механизма страхования инвестиций во время боевых действий.

То есть, Украина получит $17 млрд на восстановление критической инфраструктуры и стимулирование экономического развития, а на страхование рисков инвесторов будет направлена ​​часть от этой суммы.

Екатерина Струкова уточняет, что все нюансы относительно предоставления гарантий для иностранных инвесторов будут отработаны в процессе на основе уже имеющихся у MIGA страховых продуктов – Political Risk Insurance, в рамках которого существует War Risk Insurance. Как объясняет собеседница Фокуса, агентство MIGA поддерживает инвестиции, которые будут способствовать развитию экономики и соответствовать высоким социальным и экологическим стандартам. Форма застрахованных инвестиций может быть следующей:

акционерный капитал

кредиты акционеров

гарантии по кредитам акционеров и не акционеров

техническая помощь

контракты по управлению

услуги

выпуск обязательств на рынке капитала

лизинг

франчайзинговые и лицензионные соглашения

При этом, рассматриваются проекты в следующих секторах:

агробизнес

рынки капитала

энергетика

добывающая промышленность

финансовый сектор

производство

услуги

телекоммуникации

транспорт

водоснабжение

"Речь идет о страховании рисков, но не обычно страхуемых, а повышенных. Соответственно, это страхование стоит дороже. Страховать, вероятно, будут те инвестиции, которые будут приходить в Украину", — продолжает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. Собеседник Фокуса добавляет, что из сообщения Минэкономики создается впечатление, что Всемирный Банк делает определенного рода промоушн за свой счет, но непонятно, кто будет оплачивать это страхование, если появится массовый запрос.

По словам Марии Репко, страхование позволит снизить риск физического уничтожения активов и хотя бы в какой-то мере сделать инвестиции в Украину менее рискованными. Поэтому сотрудничество с MIGA, по мнению собеседницы Фокуса — шаг в правильном направлении.

В свою очередь Екатерина Струкова предполагает, что механизм страхования военных рисков, предложенный MIGA, станет одним из кирпичиков формирования заинтересованности иностранных инвесторов в участии в постепенном восстановлении экономических процессов в Украине.

[ + – ] Страхование совместно с агентством MIGA позволит компенсировать убытки из-за физического уничтожения активов в ходе военных действий Фото: Telegram

Страховать и рисковать: какие проблемы не решает страхование инвестиций от MIGA

По мнению Дмитрия Боярчука, сегодня инвестора в Украине, прежде всего, интересуют два момента:

страхование от военных рисков

защита от злоупотреблений со стороны государства Украина

"MIGA предлагает инструмент страхования военных рисков, который должен сработать, если на это найдутся деньги. А вот защиты от потенциальных злоупотреблений со стороны государства Украина сейчас нет, поскольку отсутствует функциональное верховенство права", — заключает Боярчук.

Виталий Шапран отмечает, что без полноценного восстановления рыночного перестрахования больших рисков, реализация большинства масштабных проектов по восстановлению Украины будет невозможна.

[ + – ] Ведение бизнеса в Украине эксперты сегодня сравнивают с социальным предпринимательством Фото: Pexels

Вячеслав Черняховский, генеральный директор Ассоциации Страховой Бизнес (АСБ) подчеркивает, что MIGA страхует и гарантирует вложения международных доноров, тогда как украинский бизнес не может застраховать такие риски в Украине, поскольку НБУ не дает украинским страховым компаниям перестраховаться за рубежом.

"Пока НБУ запрещает украинскому бизнесу делать перестрахование военных рисков на рыночных условиях, зарабатывать на этом будут все в мире, кроме украинских СК. А через два месяца Украина и вовсе останется без перестрахования не только военных рисков, но и всех крупных предприятий", — предупреждает Черняховский.

По словам собеседника Фокуса, уже сейчас в Украине невозможно перестраховать строительство нового завода по производству стеклопакетов, а со временем СК не смогут страховать ни крупные стройки, ни дорогие залоги, ни ипотеку для предприятий, что остановит кредитование.

Однако решение вопроса перестрахования — не только вопрос выживания страховщиков. Это вопрос ситуации на валютном рынке, стабилизация которой в перспективе должна повлиять на разрешение проведения перестраховочных платежей — когда отечественные страховые смогут платить иностранным перестраховщикам, а НБУ снимет ограничение на вывод валюты за рубеж страховыми через такие договора.