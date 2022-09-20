Беззахисні гроші. Чи отримають інвестори в Україні страховку від воєнних ризиків

Вливання коштів в українську економіку фактично зупинилося через війну. Однією з причин стало послаблення страхового захисту — ризики надто високі. Анонсований запуск механізму страхування інвестицій може допомогти.

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Під час війни Україна лишилася без інвестицій. Фактично, капітали витікають із країни. За підсумками першого кварталу 2022 року, прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися на $314 млн, інвестиції з України становили $106 млн, в результаті негативне сальдо (відтік капіталу) досягло $420 млн. Статистика по другому кварталу поки відсутня, але можна припустити, що негативні тенденції могли ще більше посилитися.

Країна без інвестора: чому припинилися інвестиції в Україну

"Приватних інвестицій у країні фактично немає, максимум — фінансуються ремонтні роботи на підприємствах, — констатує Марія Репко, заступниця директора Центру економічної стратегії. — Інвестиції продовжать стояти на паузі, доки воєнні ризики залишаються суттєвими, а у компаній не буде можливості придбати зрозумілий, прозорий та надійний фінансовий інструмент захисту за помірною ціною”.

Як зазначає Віталій Шапран, член Ради НБУ, ослаблення страхового захисту в Україні під час війни сталося за двома напрямками:

страховики не відповідають за воєнними ризиками, оскільки ця норма прописана в більшості правил страхування

через валютні обмеження більшість великих ризиків неможливо перестрахувати за кордоном, а обсягу резервів в українських страховиків недостатньо для покриття таких ризиків

"Вітчизняні банки, які просять за кредити 30-50% річних, не мають такої проблеми, формально прикриваючись тим, що застава застрахована. Але іноземні банки, які можуть кредитувати під 2-4% в євро, не можуть собі дозволити нарощувати кредитування в Україні Оскільки в разі знищення об'єкта застави у них буде низький рівень покриття відсотками цих операційних ризиків позичальника", — коментує Шапран.

Ведення бізнесу в Україні в цих умовах опитані Фокусом експерти порівнюють із соціальним підприємництвом, кінцевою метою якого є збереження робочих місць, підтримка економіки тощо.

Катерина Струкова, адвокатка компанії Stron Legal Services, наводить приклад вітчизняних аграрних підприємств, які під кулями сіяли, а потім збирали врожай зернових у 20-кілометровій зоні від активної лінії фронту, що навряд чи робилося лише заради прибутку. Проте, співрозмовниця Фокусу сумнівається, що таку сміливість можна очікувати від іноземних інвесторів.

[ + – ] Українські аграрії виявили велику сміливість, провівши посівну та збирання врожаю під час війни Фото: Марiя Бабенко

Нові страховки: що означає страхування інвестицій від MIGA

Можливо, в інвесторів найближчим часом з’явиться інструмент страхування інвестицій. У Міністерстві економіки повідомили, що Україна домовилася з MIGA (багатостороннім агентством із гарантування інвестицій, що належить групі Світового Банку з портфелем $24 млрд) про запуск пілотного проєкту на суму $30 млн для створення механізму страхування інвестицій під час бойових дій.

Тобто Україна отримає $17 млрд на відновлення критичної інфраструктури та стимулювання економічного розвитку, а на страхування ризиків інвесторів направлять частину від цієї суми.

Катерина Струкова уточнює, що всі нюанси щодо надання гарантій для іноземних інвесторів відпрацюють у процесі на основі страхових продуктів, що вже є у MIGA, — Political Risk Insurance, в межах якого існує War Risk Insurance. Як пояснює співрозмовниця Фокусу, агентство MIGA підтримує інвестиції, які сприятимуть розвитку економіки та відповідатимуть високим соціальним та екологічним стандартам. Форма застрахованих інвестицій може бути такою:

акціонерний капітал

кредити акціонерів

гарантії за кредитами акціонерів та не акціонерів

технічна допомога

контракти з управління

послуги

випуск зобов'язань на ринку капіталу

лізинг

франчайзингові та ліцензійні угоди

Водночас розглядаються проєкти в таких секторах:

агробізнес

ринки капіталу

енергетика

видобувна промисловість

фінансовий сектор

виробництво

послуги

телекомунікації

транспорт

водопостачання

"Йдеться про страхування ризиків, але не звичайне страхування, а підвищене. Відповідно, це страхування коштує дорожче. Страхуватимуть, ймовірно, ті інвестиції, які приходитимуть в Україну", — продовжує Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна. Співрозмовник Фокусу додає, що з повідомлення Мінекономіки складається враження, що Світовий Банк робить певні промоції своїм коштом, але незрозуміло, хто оплачуватиме це страхування, якщо з'явиться масовий запит.

За словами Марії Репко, страхування дозволить знизити ризик фізичного знищення активів і хоча б певною мірою зробити інвестиції в Україну менш ризикованими. Тому співпраця з MIGA, на думку співрозмовниці Фокусу, є кроком у правильному напрямку.

Зі свого боку Катерина Струкова припускає, що механізм страхування воєнних ризиків, запропонований MIGA, стане однією з цеглинок формування зацікавленості іноземних інвесторів щодо участі в поступовому відновленні економічних процесів в Україні.

[ + – ] Страхування спільно з агентством MIGA дозволить компенсувати збитки через фізичне знищення активів під час воєнних дій Фото: Telegram

Страхувати та ризикувати: які проблеми не розв'язує страхування інвестицій від MIGA

На думку Дмитра Боярчука, сьогодні інвестора в Україні насамперед цікавлять два моменти:

страхування від воєнних ризиків

захист від зловживань з боку держави

"MIGA пропонує інструмент страхування воєнних ризиків, який має спрацювати, якщо на це знайдуться гроші. А от захисту від потенційних зловживань з боку держави Україна зараз немає, оскільки відсутнє функціональне верховенство права", — робить висновок Боярчук.

Віталій Шапран зазначає, що без повноцінного відновлення ринкового перестрахування великих ризиків, реалізація більшості масштабних проєктів відновлення України буде неможлива.

[ + – ] Ведення бізнесу в Україні експерти сьогодні порівнюють із соціальним підприємництвом Фото: Pexels

В'ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації Страховий Бізнес (АСБ) наголошує, що MIGA страхує та гарантує вкладення міжнародних донорів, тоді як український бізнес не може застрахувати такі ризики в Україні, оскільки НБУ не дає українським страховим компаніям перестрахуватися за кордоном.

"Поки НБУ забороняє українському бізнесу робити перестрахування воєнних ризиків на ринкових умовах, зароблятимуть на цьому всі у світі, крім українських СК. А через два місяці Україна взагалі залишиться без перестрахування не лише воєнних ризиків, а й усіх великих підприємств", — попереджає Черняхівський.

За словами співрозмовника Фокусу, вже зараз в Україні неможливо перестрахувати будівництво нового заводу з виробництва склопакетів, а згодом СК не зможуть страхувати ні великі забудови, ні дорогі застави, ні іпотеку для підприємств, що зупинить кредитування.

Проте розв'язання питання перестрахування — не лише питання виживання страховиків. Це питання ситуації на валютному ринку, стабілізація якої в перспективі має вплинути на дозвіл на проведення перестрахувальних платежів — коли вітчизняні страхові зможуть платити іноземним перестраховикам, а НБУ зніме обмеження на виведення валюти за кордон страховими через такі договори.