Восстановление Украины может обойтись в $600-800 млрд, — Зеленский
Из-за продолжения боевых действий союзники и Киев, по словам президента, сейчас могли бы сосредоточиться на восстановлении образовательной, транспортной и жилой инфраструктуры.
Для восстановления инфраструктуры Украины после полномасштабной войны может понадобиться от 600 до 800 млрд долларов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая в видеообращении к Движению предприятий Франции MEDEF.
По его словам, на сегодняшний день сложно назвать конкретную сумму, которая потребуется для восстановления инфраструктуры Украины, поскольку активные боевые действия продолжаются.
Вместе с этим, Владимир Зеленский предположил, что для этих целей, возможно, придется выделять от 600 до 800 млрд долларов. Эта сумма, по словам президента, публично озвучивалась во время саммита в Лугано. Из-за того, что полномасштабная война в стране продолжается, союзники Киева могли бы сосредоточиться на более "скорых вещах", которые требуют немедленного предоставления денежных средств.
"600–800 миллиардов – это то, что говорили в Лугано. Я бы сосредоточивался сейчас на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой", — продолжил Зеленский в ходе обращения к Движению предприятий Франции.
Кроме этого, украинский президент призвал MEDEF присоединиться к послевоенному восстановлению нашей страны, поскольку Киев готов предоставить своим союзникам в таком случае тысячи новых рабочих мест. Зеленский считает, что иностранные энергокомпании могут присоединиться к добычи газа, развитию "зеленой" и атомной энергетик Украины.
"Приглашаем автомобильные компании к локализации производства электрокаров и комплектующих. Приглашаем продуктовые компании в агропереработку и производство продуктов питания для 40-миллионного рынка Украины и всего рынка Европы, в который мы полностью интегрированы. И мы придем на всю ныне оккупированную Россией территорию Украины, чтобы вернуть и эту территорию в Европу", — резюмировал глава государства.
Стоит отметить, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц подсчитал объемы восстановления инфраструктуры Украины после войны. По словам немецкого политика, репарации на возобновление жизни нашей страны в несколько раз превысят сумму, которая потребовалась для реализации Плана Маршалла.
Также Фокус в своем материале детально рассказал, что из себя представляет План Маршалла для Украины и кто из европейских союзников готов вложить средства в восстановление украинской инфраструктуры.