Восстановление Украины может обойтись в $600-800 млрд, — Зеленский

Из-за продолжения боевых действий союзники и Киев, по словам президента, сейчас могли бы сосредоточиться на восстановлении образовательной, транспортной и жилой инфраструктуры.

Для восстановления инфраструктуры Украины после полномасштабной войны может понадобиться от 600 до 800 млрд долларов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая в видеообращении к Движению предприятий Франции MEDEF.

По его словам, на сегодняшний день сложно назвать конкретную сумму, которая потребуется для восстановления инфраструктуры Украины, поскольку активные боевые действия продолжаются.

Вместе с этим, Владимир Зеленский предположил, что для этих целей, возможно, придется выделять от 600 до 800 млрд долларов. Эта сумма, по словам президента, публично озвучивалась во время саммита в Лугано. Из-за того, что полномасштабная война в стране продолжается, союзники Киева могли бы сосредоточиться на более "скорых вещах", которые требуют немедленного предоставления денежных средств.

"600–800 миллиардов – это то, что говорили в Лугано. Я бы сосредоточивался сейчас на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой", — продолжил Зеленский в ходе обращения к Движению предприятий Франции.

Кроме этого, украинский президент призвал MEDEF присоединиться к послевоенному восстановлению нашей страны, поскольку Киев готов предоставить своим союзникам в таком случае тысячи новых рабочих мест. Зеленский считает, что иностранные энергокомпании могут присоединиться к добычи газа, развитию "зеленой" и атомной энергетик Украины.

"Приглашаем автомобильные компании к локализации производства электрокаров и комплектующих. Приглашаем продуктовые компании в агропереработку и производство продуктов питания для 40-миллионного рынка Украины и всего рынка Европы, в который мы полностью интегрированы. И мы придем на всю ныне оккупированную Россией территорию Украины, чтобы вернуть и эту территорию в Европу", — резюмировал глава государства.

[ + – ] Для восстановления Украины может понадобиться от 600 до 800 млрд долларов

Стоит отметить, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц подсчитал объемы восстановления инфраструктуры Украины после войны. По словам немецкого политика, репарации на возобновление жизни нашей страны в несколько раз превысят сумму, которая потребовалась для реализации Плана Маршалла.

Также Фокус в своем материале детально рассказал, что из себя представляет План Маршалла для Украины и кто из европейских союзников готов вложить средства в восстановление украинской инфраструктуры.