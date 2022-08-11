Больше, чем план Маршалла: Шольц подсчитал, во сколько обойдется восстановление Украины

Канцлер Германии высказал мнение, что репарации на восстановление Украины от последствий войны в несколько раз превысят сумму, которая потребовалась Европе, чтоб восстановиться после Второй мировой.

Восстановление Украины после войны с Россией потребует больше денежных влияний, чем в свое время было потрачено по "плану Маршалла" для реновации Европы после Второй мировой. Такое мнение озвучил канцлер Германии Олаф Шольц на летней пресс-конференции 11 августа.

"Это будет большой задачей, которая лишь в незначительной мере сравнима с планом Маршалла. Это нечто большее", — сказал Шольц, когда разговор зашел об Украине.

По его словам, на ликвидацию последствий российско-украинской войны уйдут миллиарды.

К слову, во время выступления в Бундестаге 22 июня, Шольц уже касался этого вопроса. Тогда канцлер Германии заявил, что восстановление Украины потребует много миллиардов долларов и евро. Более того, реализовать эту задачу за несколько лет не получится. По мнению Шольца, восстановление нашего государства затянется на десятки лет и станет делом жизни нескольких поколений.

Что такое "план Маршалла"

Так называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

Напомним, ранее Шольц заявил, что сомневается в идее запрета на выдачу виз российским гражданам. По его словам, ответственность за вторжение в Украину несет лично президент России Владимир Путин.

Кроме того, Фокус писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, осматривая место хранения турбины для газопровода "Северный поток", мог дать повод "Газпрому" не запускать прокачку газа в Европу. Такое заявление в эфире пропагандистского шоу "Соловьев LIVE" сделал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.