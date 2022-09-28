Посеяли разруху: сколько украинских автодорог повредила Россия

Названная по предварительным оценкам сумма ущерба, который враг нанес украинской инфраструктуре за семь месяцев войны, достигает 75% от запланированных на 2023 год доходов госбюджета Украины. Восстановление потерь потребует колоссального объема финансирования.

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Война нанесла значительный ущерб дорожной инфраструктуре Украины. После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года разрушения или повреждения получили:

25,1 тыс. км. дорог всех форм собственности. Из них 8,8 тыс. км. государственных дорог

322 моста и путепровода. Из них 127 на дорогах государственного значения

Такую информацию обнародовал первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко во время мероприятия "Форум восстановления. Житомирщина".

Ивко также отметил, что по предварительным подсчетам ущерб дорожной инфраструктуры Украины от агрессии России достигает 972 млрд грн. По украинским меркам это колоссальная сумма, которая составляет более 75% от запланированных на 2023 год доходов госбюджета Украины. Как ранее писал Фокус, в проекте уже поданного в Верховную Раду госбюджета доходная часть составляет 1,28 трлн грн, а дефицит достигает 20% от ВВП.

Напомним, перед войной инфраструктурное и, в частности, дорожное строительство было в числе главных приоритетов украинской власти. Масштабные работы проходили в рамках президентской программы "Большая стройка" и их объем ежегодно увеличивался. Как ранее сообщал Фокус со ссылкой на "Укравтодор", за последние три довоенных года отрасль демонстрировала следующие показатели:

2019 — 846 км дорог государственного значения / 73 искусственных сооружения (мосты и путепроводы) / финансирование составило 21,3 млрд грн

2020 – 4056 км / 158 сооружений / 83 млрд грн

2021 – 5098 км/250 сооружений/106 млрд грн

В частности, в ТОП-10 по километражу построенных и отремонтированных в течение 2020-2021 годов автодорог вошли Запорожская (519,9 тыс. км), Харьковская (446,8 тыс. км) и Луганская области (409 тыс. км), которые подверглись во время войны существенным разрушениям и частично остаются оккупированными.

То есть, за 7 месяцев полномасштабного вторжения враг повредил столько дорог государственного значения (8,8 тыс. км), сколько построили в течение почти двух наиболее активных лет "Большого строительства" (9,1 тыс. км). И это без учета дорог местного значения.

Впереди у Украины большое восстановление. Сколько оно продлится и какого финансирования потребует, пока установить затруднительно. Ведь каждый новый день войны враг продолжает разрушать украинскую инфраструктуру.

Однако ремонтные работы ведутся уже сейчас. Как отметил Андрей Ивко, сегодня в приоритете "проекты выживания", направленные на восстановление транспортного сообщения на деоккупированных территориях.

Впрочем, в бюджете на 2023 год финансирование дорожного строительства пока запланировано заметно меньшее, чем в довоенные годы. Так, "Укравтодору" в 2023 году на развитие сети и содержание автодорог государственного значения выделят 23,2 млрд. против 42,2 млрд. в 2022 году (-45%). Ведь, несмотря на острую необходимость восстановления инфраструктуры, в воюющей стране первым приоритетом остается оборона.

Вместе с тем в бюджете на 2023 год предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий российской вооруженной агрессии в объеме не менее 19 млрд грн, в который, в частности, будут поступать конфискованные средства российского происхождения. За счет этого фонда можно будет профинансировать возобновление критической инфраструктуры.

Напомним, как сообщал Фокус, в Украине по состоянию на сентябрь 2022 арестовали имущество россиян и белорусов на сумму 53 млрд грн.

Также Фокус рассказывал, что в госбюджете на 2023 год 45,4% от общей суммы расходов планируется направить на оборону.