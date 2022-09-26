Інфраструктуру знищено: окупанти вдарили ракетою по аеропорту Кривого Рогу (фото)

Глава Дніпропетровської ОДА розповів про серйозні руйнування аеропорту. За його словами, використати його тепер неможливо.

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Російські окупанти 26 вересня вдарили ракетами Х-59 аеропортом Кривого Рогу. Про це у себе в Telegram написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він заявив, що інфраструктуру аеропорту знищено, а використовувати злітну смугу далі неможливо.

"Росіяни потрапили ракетою Х-59 аеропортом. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання аеродрому та обладнання неможливе. Люди під час удару не постраждали", — написав Резніченко.

Також у мережі почали з'являтися фотографії наслідків цієї атаки.

[ + – ] Обстріл аеропорту Кривого Рогу.

Раніше Фокус повідомляв, що українська армія отримала на озброєння танк Т-62М від російських військ. ЗСУ затрофеїли раритетний танк на Херсонському напрямку. Це другий такий випадок за війну.

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Також повідомлялося, що у Залужного назвали Харківський контрнаступ найбільшою перемогою ЗСУ. Американські військові експерти наголосили, що блискавичні успіхи на Харківському напрямку дозволили українським військовим довести, що вони можуть раціонально використати поставлене озброєння та інформацію, отриману від іноземної розвідки.