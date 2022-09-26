Українська армія отримала на озброєння танк Т-62М від російських військ (відео)

ЗСУ затрофеїли раритетний танк на Херсонському напрямку. Це другий такий випадок за війну.

Related video

Українські військові поставили в дію захоплений російський танк Т-62М. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

У Херсонській області бійці ЗСУ захопили російський танк Т-62М із динамічним захистом. Однак примітно, що танк дуже димів, коли його заводили, і ще більше, коли він поїхав. Автор відео назвав ролик "ленд-ліз від пі**рашки".

Судячи з наявності динамічного захисту на танку, можна припустити, що це не стандартний Т-62, якому може бути близько 60 років, а модернізована версія. На ньому встановлено динамічний захист "Контакт-1". У РФ модернізували танки Т-62 у 2005 та 2021 роках. Крім динамічного захисту, танк отримав сучаснішу радіостанцію та приціл.

Уперше бійці ЗСУ придбали Т-62 у Харківській області внаслідок контрнаступу. Експерти зазначають, що застосування застарілих танків військами РФ може говорити про наявність проблем із бронетехнікою в країни-окупанта.

Нагадаємо, 5 червня танки Т-62М були помічені на території Херсонської області. Надійшли танки з окупованого Криму ешелоном до Мелітополя.