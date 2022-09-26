Украинская армия получила на вооружение танк Т-62М от российских войск (видео)

ВСУ затрофеили раритетный танк на Херсонском направлении. Это второй подобный случай за войну.

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Украинские военные поставили в строй захваченный российский танк Т-62М. Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker.

В Херсонской области бойцы ВСУ захватили российских танк Т-62М с динамической защитой. Однако примечательно, что танк очень сильно дымил, когда его заводили и еще больше, когда он поехал. Автор видео назвал ролик "ленд-лиз от пи**рашки".

Судя по наличию динамической защиты на танке можно предположить, что это не стандартный Т-62, которому может быть около 60 лет, а модернизированная версия. На нем установлена динамическая защита "Контакт-1". В РФ модернизировали танки Т-62 в 2005 и 2021 годах. Кроме динамической защиты танк получил более современную радиостанцию и прицел.

Впервые бойцы ВСУ заполучили Т-62 в Харьковской области в результате контрнаступления. Эксперты отмечают, что применение устаревших танков войсками РФ может говорить о наличии проблем с бронетехникой у страны-оккупанта.

Напомним, 5 июня танки Т-62М были замечены на территории Херсонской области. Поступили танки с оккупированного Крыма эшелоном в Мелитополь.