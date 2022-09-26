Инфраструктура уничтожена: оккупанты ударили ракетой по аэропорту Кривого Рога (фото)

Глава Днепропетровской ОВА рассказал о серьезных разрушениях аэропорта. По его словам, использовать его теперь невозможно.

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Российские оккупанты 26 сентября ударили ракетами Х-59 по аэропорту Кривого Рога. Об этом у себя в Telegram написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он заявил, что инфраструктура аэропорта уничтожена, а использовать взлетную полосу далее невозможно.

"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно. Люди во время удара не пострадали", — написал Резниченко.

Также в сети начали появляться фотографии последствий этой атаки.

[ + – ] Обстрел аэропорта Кривого Рога.

Ранее Фокус сообщал, что украинская армия получила на вооружение танк Т-62М от российских войск. ВСУ затрофеили раритетный танк на Херсонском направлении. Это второй подобный случай за войну.

Еще напомним, что Беларусь отказалась размещать у себя военные базы РФ. Глава белорусского МИДа Владимир Макей выразил мнение, что военные базы Москве лучше размещать на территории Смоленской области.

Также сообщалось, что у Залужного назвали Харьковское контрнаступление крупнейшей победой ВСУ. Американские военные эксперты подчеркнули, что молниеносные успехи на Харьковском направлении позволили украинским военным доказать, что они могут рационально использовать поставленное вооружение и информацию, полученную от иностранной разведки.