"Разговоры ведутся уже давно": Беларусь отказалась размещать у себя военные базы РФ

Глава белорусского МИДа Владимир Макей выразил мнение, что военные базы Москве лучше размещать на территории Смоленской области.

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Официальный Минск отрицает возможность размещения на территории Республики Беларусь российских военных баз, но в то же время уходит от прямого ответа на вопрос о ядерном оружии в стране. Об этом министр иностранных дел РБ Владимир Макей рассказал в интервью российскому информационному агентству "Новости".

По его словам, для эффективного нападения на Украину российские войска могут разместить свое оружие на территории Смоленской области (РФ), а не использовать для этого территорию другого государства (Беларуси, — ред.). Макей считает что с точки зрение тактической выгоды такой вариант гораздо удобнее для РФ.

В то же время Макей не смог конкретно ответить на вопрос, будет ли Беларусь размещать на своей территории ядерное оружие, которое может представлять угрозу для Украины.

Главный дипломат РБ, отвечая на этот вопрос журналиста, напомнил, что РБ имеет обязательства перед РФ, как государство-партнер.

Макей подчеркнул, что у Минска и Москвы есть совместная группировка войск, которую обе страны будут использовать для "защиты" от недружественных стран Запада. В том числе ядерное оружие могут применить и тогда, когда западные партнеры будут "угрожать" Беларуси.

Главный беларусский дипломат подтвердил, что вопросы, касающиеся совместной обороны с РФ и ядерного оружия уже обсуждались руководством обеих стран и представителями профильных министерств.

Ране Владимир Макей заявлял о том, что Минск хочет быть посредником в переговорах Украины и РФ, но с одним условием. В Беларуси хотят, чтоб финальные мирные договоренности в рамках прекращения войны между Россией и Украиной учитывали и их интересы.

Кроме того Макей говорил о том, что Беларусь собралась судиться с Украиной. Минск обещает втянуть Украину в судебные споры из-за национализации имущества. По словам главы белорусского МИД, сейчас в Украине есть почти 7 тысяч беларусских железнодорожных вагонов на общую сумму около 355 млн долларов.