Беларусь собралась судиться с Украиной: что не понравилось нашим соседям

По словам главы белорусского МИД, сейчас в Украине есть почти 7 тысяч беларусских железнодорожных вагонов на общую сумму около 355 млн долларов.

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Беларусь обещает втянуть Украину в судебные споры из-за национализации имущества. Правда суды начнутся только в том случае, если наши возможные оппоненты будут уверены в своем успехе. Об этом российским СМИ заявил глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей.

Зачем судебные споры?

По его словам, сейчас в Украине есть почти 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму около 355 млн долларов. И если Украина надумает их национализировать, Беларусь обещает ответить.

"Если будет необходимость, то, естественно, будем обращаться в соответствующие судебные инстанции", – сказал Владимир Макей.

При этом он отметил, суды между Беларусью и Украиной возможны при одном условии:

"Что это может принести какие-то плоды или дивиденды", – отметил министр иностранных дел Беларуси.

Правовые пути для взыскания имущества

Правовые пути для ареста и конфискации имущества, связанного со страной-агрессором, в Украине существуют. Так, например, по словам управляющего партнера адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", адвоката Игоря Чудовского, это принятый 12 мая 2022 года закон о конфискации имущества россиян и белорусов (№7194). Речь идет об изменениях, принятых в уже действующий в Украине Закон "О санкциях".

Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста, отмечает, что правовой механизм обращения с активами, связанными со страной-агрессором, был предусмотрен законом "О санкциях" и предполагает следующий алгоритм:

Президент или Верховная Рада (с постановлением) или Кабинет министров (коллегиально) или Служба безопасности Украины или Национальный банк обращаются в СНБО по поводу блокирования российского актива

СНБО принимает решение

Решение СНБО утверждается президентом

Минюст готовит необходимые документы по этому активу и обращается в ВАКС

ВАКС принимает решение о конфискации

обжалование, исполнение решения ВАКС

Тем временем в АРМА на запрос Фокуса ответили, что сегодня в Украине действуют три механизма, в рамках которых разыскиваются, арестовываются и конфискуются российские и белорусские активы:

Принудительное изъятие активов на основе решения СНБО и указа президента без решения суда

Взыскание активов в пользу государства после наложения санкций после решения Высшего антикоррупционного суда

Арест и конфискация активов по решению суда в рамках уголовных производств

"Именно третий путь используется наиболее часто. Правоохранители возбуждают против россиян, белорусов и коллаборантов уголовные дела, налагают арест на их активы и во многих, но не во всех случаях, передают их в управление АРМА", — уточняют в агентстве.

Что конфисковали у белорусов в Украине

Пока в Украине нашли и арестовали имущество россиян и белорусов на сумму 53 млрд грн. Однако это — вершина айсберга. Из числа арестованных белорусских активов в Украине можно выделить:

топливная компания "БНК-Украина"

нефтесервисная компания "Сервис-Ойл"

Ряд других компаний, владельцами которых выступают граждане Беларуси

Имущество белорусских компаний (фуры, вагоны)

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты государственной границы Украины". Он предусматривает расширение приграничной полосы с Беларусью и РФ.

Также Фокус писал, почему Лукашенко поручил готовить Беларусь к военному времени.