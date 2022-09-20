В Раде планируют расширить пограничную полосу с Беларусью и РФ: что это означает

Нардепы предлагают расширить погранполосу до 2 км, а также разместить там минные заграждения и другие объекты для защиты границы от стран-агрессоров.

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты государственной границы Украины". Он предусматривает расширение приграничной полосы с Беларусью и РФ. Об этом сообщает "Укринформ".

Законопроектом предлагается расширить пограничной полосы вдоль границы с РФ и Беларусью до двух километров. Для этого нужно устранить препятствия для обустройства инфраструктуры госграницы. Выделить вдоль участков с границами земли для усиления обустройства защиты границы Украины, в том числе создавая минные поля.

Такие мероприятия нардепы предлагают ввести из-за угрозы нападения на Украину со стороны Беларуси или РФ. Предлагается уточнить функции Государственной погранслужбы Украины по участию в обороне страны. Распределить полномочия между акторами сектора безопасности и обороны, а также улучшить координацию между ними.

Планируется урегулировать порядок и способы привлечения Вооруженных сил для усиления охраны границы, в том числе в исключительной морской экономической зоне в мирное время и при особом периоде.

Законопроект предлагает упростить выдворения из Украины нелегальных мигрантов. СБУ, ГМС и пограничникам предлагают это делать без решения суда. В судебные органы обращаться нужно будет для задержания мигрантов с целью выполнения выдворения из Украины в соответсвии с конституцией и западным опытом.

Напомним, у границы с Молдовой украинские пограничники задержали уклонистов от мобилизации. Их след нашли по запаху.

12 сентября украинские военные вышли на границу с РФ, на который обнаружили "стену Яценюка". ВСУ отбросили оккупантов практически со всей Харьковской области.