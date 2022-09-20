У Раді планують розширити прикордонну смугу з Білоруссю та РФ: що це означає

Нардепи пропонують розширити прикордонну смугу до 2 км, а також розмістити там мінні загородження та інші об'єкти для захисту кордону від країн-агресорів.

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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України". Він передбачає розширення прикордонної смуги з Білоруссю та РФ. Про це повідомляє "Укрінформ".

Законопроєктом пропонується розширити прикордонну смугу вздовж кордону з РФ і Білоруссю до двох кілометрів. Для цього потрібно усунути перешкоди для облаштування інфраструктури державного кордону. Виділити вздовж ділянок із межами землі для посилення облаштування захисту кордону України, зокрема утворюючи мінні поля.

Такі заходи нардепи пропонують запровадити через загрозу нападу на Україну з боку Білорусі чи РФ. Пропонується уточнити функції Державної прикордонної служби України щодо участі в обороні країни. Розподілити повноваження між акторами сектору безпеки та оборони, а також покращити координацію між ними.

Планується врегулювати порядок та способи залучення Збройних сил для посилення охорони кордону, зокрема у винятковій морській економічній зоні у мирний час та за особливого періоду.

Законопроєкт пропонує спростити видворення з України нелегальних мігрантів. СБУ, ДМС та прикордонникам пропонують це робити без рішення суду. До судових органів звертатися потрібно буде для затримання мігрантів з метою виконання видворення з України відповідно до конституції та західного досвіду.

Нагадаємо, біля кордону із Молдовою українські прикордонники затримали ухилянтів від мобілізації. Їхній слід знайшли за запахом.

12 вересня українські військові вийшли на кордон із РФ, на якому виявили "стіну Яценюка". ЗСУ відкинули окупантів практично з усієї Харківської області.