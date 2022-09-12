Українські військові знайшли "стіну Яценюка" на кордоні з Росією (відео)

Як розповів командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожем'яко, бійці дійшли до фортифікаційних споруд на державному кордоні.

Українські військові дійшли до фортифікаційних споруд на державному кордоні із Росією. Командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожем'яко назвав її "стіною Яценюка". Відповідне відео він виклав у себе у Facebook.

"Вчора під час заходу на кордон з РФ сталася ще одна подія. Я бачив "стіну Яценюка!"" — написав Кожем'яко.

На відео боєць показує довгий зелений паркан із колючим дротом зверху.

"Стіна є, хто казав, що її немає, ось вона", — прокоментував командир "Хартії".

На кадрах також видно, що паркан місцями проломлений і повалений.

"Стіна Яценюка": що відомо про проєкт

"Стіна" — проєкт, який отримав сумнозвісну популярність, його презентував у 2014 році Арсеній Яценюк, на той момент він був прем'єр-міністром України. Уряд планував звести фортифікаційну споруду на кордоні з Росією завдовжки 1,5 тис. км.

[ + – ] Український уряд планував збудувати фортифікаційні споруди завдовжки 1,5 тис. км

У січні цього року в адміністрації Державної прикордонної служби України на запит Фокусу повідомили, що проєкт "Стіна" з облаштування державного кордону завершено, а на його реалізацію за сім років з держбюджету України витратили 2,437 млрд гривень.

[ + – ] На проєкт "Стіна" з бюджету України за 7 років витратили понад 2 млрд грн

Під час виконання проєкту облаштовано 403 км проти транспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 кілометри загородження зі спіралі "Єгоза".

Нагадаємо, сьогодні український Генштаб повідомив, що українські військові за минулу добу витіснили російських окупантів із понад 20 населених пунктів. Наразі там проводяться стабілізаційні заходи.