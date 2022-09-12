Украинские военные нашли "стену Яценюка" на границе с Россией (видео)

Как рассказал командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко, бойцы дошли до фортификационных сооружений на государственной границе.

Украинские военные дошли до фортификационных сооружений на государственной границе с Россией. Командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко назвал ее "стеной Яценюка". Соответствующее видео он выложил у себя в Facebook.

"Вчера при заходе на границу с РФ произошло еще одно событие. Я видел "cтену Яценюкa!" — написал Кожемяко.

На видео боец показывает длинный зеленый забор с колючей проволокой сверху.

"Стена есть, кто говорил, что ее нет, так вот она", – прокомментировал командир "Хартии".

На кадрах также видно, что забор местами проломлен и повален.

"Стена Яценюка": что известно о проекте

"Стена" – получивший печальную известность проект, презентованный в 2014 году Арсением Яценюком, который на тот момент был премьер-министром Украины. Правительство планировало возвести фортификационное сооружение на границе с Россией длиной 1,5 тыс. км.

[ + – ] Украинское правительство планировало построить фортификационные сооружения длиной 1,5 тыс. км.

В январе этого года в администрации Государственной пограничной службы Украины на запрос Фокуса сообщили, что проект "Стена" по обустройству государственной границы завершен, а на его реализацию за семь лет из госбюджета Украины потратили 2,437 млрд гривен.

[ + – ] На проект "Стена" из бюджета Украины за 7 лет потратили более 2 млрд грн.

В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 переходов дорог через овраги, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали "Егоза".

Напомним, сегодня украинский Генштаб сообщил, что украинские военные за минувшие сутки вытеснили российских оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. В настоящее время там проводятся стабилизационные мероприятия.