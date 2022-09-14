Відчули парфуми: біля кордону з Молдовою прикордонники затримали ухилянтів, знайшовши їх по запаху

У повідомленні сказано, що чоловіки спробували перетнути кордон в обхід пункту пропуску. Вони заявили, що у Молдові мешкають їхні рідні, до яких законно приїхати не вийшло.

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Двоє чоловіків, які є громадянами України, спробували незаконно залишити країну через кордон із Молдовою. Вони спробували пройти в обхід пункту пропуску "Залізничне", проте прикордонники їх виявили, почувши запах парфумів. Про це повідомили в Ізмаїльському прикордонному загоні у Facebook.

Повідомляється, що прикордонне вбрання одразу не помітило порушників у лісосмузі. Однак вітер розніс по окрузі стійкий запах парфумів, а тому вирішили прочухати місцевість.

У повідомленні сказано, що затриманими виявились чоловіки призовного віку. Вони заявили, що на території Молдови живуть їхні родичі, а в законний спосіб потрапити до них неможливо.

"За цим фактом на всіх правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення... Рішення у справах ухвалить Болградський суд", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що, згідно з даними Державної прикордонної служби, за час повномасштабної війни в Україні з країни намагалися незаконно виїхати понад 8 тис. військовозобов'язаних чоловіків. Як уточнюється, 5,6 тис. із них намагалися перетнути державний кордон за межами пунктів пропуску.

Також нагадаємо, що в НАЗК повідомили, що "ухилянтів" не зможуть обіймати керівні посади на держслужбі. Пріоритет у працевлаштуванні на публічні посади, на думку антикорупціонерів, має надаватися патріотичним громадянам, які не ігнорують виклики у військкомат.