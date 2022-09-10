За час воєнного стану з України намагалися виїхати 8 тисяч ухилянтів, — Держприкордонслужба

Понад 5 тисяч із них намагалися незаконно виїхати за межі країни поза пунктами пропуску. Ще 245 військовозобов'язаних чоловіків хотіли підкупити прикордонників.

За час повномасштабної війни в Україні із країни намагалися незаконно виїхати понад 8 тис. військовозобов'язаних чоловіків. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Із початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч ухилянти", — зокрема, йдеться в публікації ДПСУ.

Як уточнюється, 5,6 тис. із них намагалися перетнути державний кордон за межами пунктів пропуску.

Ще 245 людей, починаючи з 24 лютого цього року, хотіли підкупити прикордонників, пропонуючи їм грошову винагороду за незаконне перетинання пунктів пропуску на загальну суму понад 3,8 млн грн.

Нагадаємо, у ДПСУ назвали найчастіших порушників спокою на кордоні. За словами прикордонників, найчастіше порядок перетину кордону порушують ухилянти, які намагаються незаконно залишити територію України.

Раніше Фокус писав про те, що на кордоні з Польщею затримали двох ухилянтів, які "грали в хованки" з прикордонниками. Один із них прикидався "невидимкою", інший ховався під сидінням.