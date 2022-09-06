Злісні порушники: у ДПСУ назвали найчастіших порушників спокою на кордоні

За словами прикордонників, найчастіше порядок перетину кордону порушують ухилянти, які намагаються незаконно залишити територію України.

Після введення воєнного стану найчастішими порушниками на кордоні стали чоловіки, які підлягають призову. Таку інформацію опублікувала Державна прикордонна служба України на офіційному телеграм-каналі.

"Попереджаємо, що за спробу порушення державного кордону, переправлення ухилянтів, підробку документів і підкуп прикордонників, згідно з Кримінальним Кодексом України, передбачена сувора відповідальність", — ідеться в повідомленні.

Так, ухилянти від військового призову можуть одержати до 5 років позбавлення волі.

Осіб, які погодилися за винагороду незаконно переправити ухилянтів через державний кордон і якщо їхню вину доведуть у судовому порядку, очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Фальсифікатори документів проведуть за ґратами до восьми років.

А для осіб, які намагалися дати хабар прикордонникам із метою безперешкодно перетнути кордон із Україною та виїхати за кордон, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

[ + – ] Покарання для ухилянтів і фальсифікаторів Фото: ДПСУ

Як чоловіки намагаються незаконно перетнути український кордон

Найчастіше чоловіки призовного віку пропонують прикордонникам хабарі. Так, 20 березня прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків призовного віку, які намагалися "домовитися" з правоохоронцями, щоб виїхати за кордон.

Громадяни віком 41 та 30 років запропонували прикордонникам $3 тисячі за безперешкодний перетин кордону.

А от чоловіки, які намагалися виїхати з України відносно нещодавно — у серпні, — пропонували прикордонникам за можливість потрапити в Словаччину вже $6 тисяч.

Ще один із варіантів — оформити безперешкодний виїзд за кордон за станом здоров'я.

Крім того, на кордоні з Молдовою в пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники відмовили у виїзді з України чоловікові, у документах якого значилося, що його комісували через вагітність. На перший погляд, документи були дійсними, але причина комісування для 53-річного українця була неординарною: вагітність із ускладненнями.

А на Закарпатті організатори злочинного бізнесу "всього" за $7 тисяч організовували трансфер ухилянтів залізницею з підробленими документами про інвалідність,

Ще один спосіб незаконно залишити територію України — спробувати перетнути кордон із документами на жіноче ім'я та переодягнувшись. Так у березні на кордоні з Румунією правоохоронці затримали ухилянта, який переодягся в одяг дружини та намагався так виїхати. Для більшої переконливості чоловік навіть узяв із собою дитину в колясці, зробив макіяж і скористався перукою.

Раніше Фокус писав про те, як покарають ухилянтів від служби у воєнний час. "Судова практика щодо ухилення від служби сформувалася та налічує вже десятки вироків щодо притягнення до відповідальності винних. Майже в усіх випадках "сторони йдуть на угоду".

Ми також інформували читачів про те, що чоловік намагався виїхати в Молдову у вантажному вагоні. 36-річного ухилянта в товарному потязі виявили прикордонники. При собі він мав повістку у військкомат.