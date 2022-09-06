Злостные нарушители: в ГПСУ назвали самых частых возмутителей спокойствия на границе

По словам пограничников, чаще всего порядок пересечения границы нарушает уклонисты, которые пытаются незаконно покинуть территорию Украины.

После введения военного положения наиболее частыми нарушителями на границе стали мужчины, подлежащие призыву. Такую информацию опубликовала Государственная пограничная служба Украины н официальном Телеграм-канале.

"Предупреждаем, что за попытку нарушения государственной границы, переправку уклонистов, подделку документов и подкуп пограничников, согласно Уголовному Кодексу Украины, предусмотрена строгая ответственность", — говорится в сообщении.

Так, уклонисты от воинского призыва могут получить до 5 лет лишения свободы.

Лиц, которые согласились за вознаграждение незаконно переправить уклонистов через государственную границу 9если их вина будет доказана в судебном порядке) ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Фальсификатор документов проведут за решеткой до восьми лет.

А для лиц, которые пытались дать взятку пограничникам с целью беспрепятственно пересечь границу с Украиной и выехать за рубеж, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

[ + – ] Наказания для уклонистов и фальсификаторов Фото: ДПСУ

Как мужчины пытаются незаконно пересечь украинскую границу

Чаще всего мужчины призывного возраста предлагают пограничникам взятки. Так, 20 марта, пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух мужчин призывного возраста, которые пытались "договориться" с правоохранителями, чтобы выехать за границу.

Граждане в возрасте 41 и 30 лет предложили пограничникам $3 тысячи за беспрепятственное пересечение границы.

А вот мужчины, которые пытались выехать из Украины относительно недавно — в августе — предлагали пограничникам за возможность попасть в Словакию уже $6 тысяч.

Еще один из вариантов — оформить беспрепятственный выезд за границу по состоянию здоровья.

Кроме того, на границе с Молдовой в пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности. На первый взгляд документы были действительными, но причина комиссовки для 53-летнего украинца была неординарной: беременность с осложнениями.

А на Закарпатье организаторы преступного бизнеса "всего" за $7 тысяч организовывали трансфер уклонистов по железной дороге с поддельными документами об инвалидности,

Еще один способ незаконно покинуть территорию Украині — попробовать пересечь границу с документами на женское имя и переодевшись. Так в марте на границе с Румынией стражи границы задержали уклониста, которы переоделся в одежду жены и пытался таким уехать. Для пущей убедительности мужчина даже взял с собой ребенка в коляске, сделал макияж и воспользовался париком.

Ранее Фокус писал о том, как накажут уклонистов от службы в военное время. "Судебная практика в отношении уклонения от службы сформировалась и насчитывает уже десятки приговоров о привлечении к ответственности виновных. Почти во всех случаях "стороны идут на сделку".

Мы также информировали читателей о том, что мужчина пытался выехать в Молдову в грузовом вагоне. 36-летнего уклониста в товарном поезде обнаружили пограничники. При себе у него была повестка в военкомат.