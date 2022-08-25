Вместо военкомата: мужчина пытался выехать в Молдову в грузовом вагоне (видео)

36-летнего уклониста в товарном поезде обнаружили пограничники. При себе у него была повестка в военкомат.

В Винницкой области 36-летний мужчина пытался выехать в пустом вагоне грузового поезда в Молдову. Таким образом мужчина хотел избежать мобилизации, однако его задержали пограничники. Об этом сообщается на странице в Facebook Могилев-Подольского пограничного отряда.

Как уточняется, уклониста обнаружили во время проверки поезда.

"Нелегал, спрятавшись в пустом товарном вагоне грузового поезда, хотел уехать из Украины в Молдову", – пишет пресс-служба ведомства.

Мужчина признался, что таким образом хотел избежать мобилизации. При себе у него была повестка в военкомат. В документе, обнаруженном пограничниками, указывалось, что он должен прибыть в военкомат 28 августа.

Как подчеркивается в сообщении, за попытку незаконного пересечения государственной границы и уклонение от призыва мужчине придется отвечать в суде.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, освобождает ли закон всех студентов от мобилизации во время войны. Юристы прокомментировали, что закон установил перечень категорий, которые не подлежат призыву во время мобилизации. В числе таких граждан и учащиеся украинских и зарубежных вузов.

Также мы писали о том, что в Украине еще на три месяца продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Верховная Рада постановила, что срок действия законов продлится на 90 дней — до 21 ноября.