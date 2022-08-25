Замість військкомату: чоловік намагався виїхати до Молдови у вантажному вагоні (відео)

36-річного ухильника у товарному потязі виявили прикордонники. При собі він мав повістку у військкомат.

На Вінниччині 36-річний чоловік намагався виїхати у порожньому вагоні вантажного потяга до Молдови. У такий спосіб чоловік хотів уникнути мобілізації, проте його затримали прикордонники. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Могилів-Подільського прикордонного загону.

Як уточнюється, ухильника виявили під час перевірки потяга.

"Нелегал, сховавшись у порожньому товарному вагоні вантажного поїзда, хотів виїхати з України до Молдови", — пише пресслужба відомства.

Чоловік зізнався, що в такий спосіб хотів уникнути мобілізації. При собі він мав повістку у військкомат. У документі, виявленому прикордонниками, вказувалося, що він має прибути до військкомату 28 серпня.

Як наголошується в повідомленні, за спробу незаконного перетину державного кордону та ухилення від призову чоловікові доведеться відповідати в суді.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, чи звільняє закон усіх студентів від мобілізації під час війни. Юристи прокоментували, що закон встановив перелік категорій, які не підлягають призову під час мобілізації. Серед таких громадян й учні українських та закордонних вишів.

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