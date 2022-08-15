Ще на три місяці: в Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію

Верховна Рада ухвалила, що термін дії законів триватиме 90 днів — до 21 листопада.

15 серпня Верховна Рада України затвердила продовження в країні воєнного стану й термінів проведення загальної мобілізації на 90 днів до 21 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідні законопроєкти підтримали 328 парламентарів. Так парламент уже вчетверте продовжує дію законів, відповідно до яких країна живе під час війни.

Ці законопроєкти вніс до Ради президент Володимир Зеленський 12 серпня.

Нагадаємо, минулого разу Зеленський передав на розгляд парламенту законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — до кінця літа 2022 року, 18 травня. Тоді стверджувалося, що Рада скасує воєнний стан, якщо ЗСУ зможуть до кінця літа звільнити всі окуповані території.

Як повідомлялося, наприкінці липня народні депутати в першому читанні затвердили законопроєкт про примусове вилучення майна на користь держави у воєнний час. Документ дає місцевим військовим адміністраціям "право оперативного реагування й термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності в РНБО".