Через навчання: чи звільняє закон усіх студентів від мобілізації під час війни

Юристи розповіли Фокусу, що закон встановив перелік категорій, які не підлягають призову під час мобілізації. Серед таких громадян і студенти українських та закордонних вишів.

Українське законодавство передбачає, що студентів не призивають на військову службу, якщо вони навчаються на денній чи дуальній формі навчання. Водночас йдеться як про студентів українських навчальних закладів, так і про студентів іноземних коледжів, університетів, вищих шкіл та інших освітніх закладів. Про це йдеться у статті Фокусу "Студентам — можна. Як виїхати за кордон учням українських та закордонних вишів".

Зазначається, що в Україні порядок призову на військову службу громадян регулюють два ключові закони:

Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу";

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У цих законах перелічені категорії, які не підлягають призову під час мобілізації.

"Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Так, згідно з абзацом другим частиною статті 23 Закону, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: здобувачі професійного (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формами здобуття освіти", — зазначила Ярослава Борка, юристка ЮК "Волхв".

Окремо закон "Про військовий обов'язок та військову службу" також регулює підхід до питання мобілізації студентів. Зокрема, як повідомив Фокусу адвокат ЮФ "Ілляшев і партнери" Володимир Адонін, частиною 8 статті 17 зазначеного закону передбачено, що відстрочення від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. В разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає чинність;

в закладах професійної вищої освіти з денною формою навчання, зокрема під час отримання початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

в закладах професійної вищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, зокрема під час отримання наступного ступеня освіти;

у закладах середньої чи вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі чи докторантурі на відстані або без відриву від виробництва.

"Якщо студент не бажає бути мобілізованим, в разі отримання повістки йому необхідно у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (військкоматі) пред'явити довідку про навчання. У разі, якщо студент бажає проходити службу, він у військкоматі напише заяву про бажання бути добровольцем, та його мобілізують. Після чого військкомат надсилає повідомлення до вузу та навчального закладу автоматично, без заяви студента, надає йому академічну відпустку на час проходження служби", — пояснила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Раніше Фокус писав, що парламент внесеними до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" змінами розширив коло тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації в Україні.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада підтримала у першому читанні правки до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні. Він пропонує розширити список людей, які не підлягають призову на військову службу.