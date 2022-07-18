Мобілізація в Україні: у Раді розширюють список тих, кого не призиватимуть

Громадяни країни, які втратили близьких на війні, зможуть отримати відстрочку від мобілізації в Україні. Відповідний законопроєкт ухвалили у першому читанні.

Верховна Рада підтримала у першому читанні правки до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні. Він пропонує розширити перелік людей, які не підлягають призову в армію. Зокрема відстрочку зможуть отримати українці, чиї рідні загинули на війні з Росією. Про це у себе у Telegram-каналі розповів народний депутат Ярослав Железняк.

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Як повідомив нардеп, за законодавчу ініціативу проголосувало 298 парламентарів. Підготовка до другого читання має пройти за прискореною процедурою. Усі виправлення мають бути опрацьовані протягом найближчого тижня.

Мобілізація в Україні — що пропонує новий закон

Відповідно до законопроєкту, військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти "під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, а також під час гарантування нацбезпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації в Україні.

Як уточнюється, близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, а також рідні брати та сестри.

Наразі не підлягають призову в армію під час мобілізації в Україні ті, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО/ООС. Якщо законопроєкт ухвалять, то ця норма стосуватиметься і повномасштабної війни Росії з Україною.

Раніше адвокат Володимир Адонін пояснив, що Кримінальний кодекс передбачає різні типи покарання для ухильників — військовозобов'язаних і резервістів, які відмовляються йти на службу після отримання повістки. Нині найпоширеніша ст. 336 КК — кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу, що карається позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що зараз немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Інформація, що поширилася в медіа, про це вона назвала фейком.