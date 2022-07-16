За відмову служити у воєнний час можна отримати від трьох до п'яти років ув'язнення, — юрист

Кримінальний кодекс України передбачає різні типи покарання для ухильників — військовозобов'язаних і резервістів, які відмовляються йти на службу після отримання повістки.

Законом про кримінальну відповідальність передбачено низку статей, якими закріплені види правопорушень у сфері забезпечення призову та мобілізації. Зокрема, стаття 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу на призов осіб із числа резервістів у особливий період.

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Про це йдеться в авторській колонці адвоката ЮФ "Ілляшев і партнери" Володимира Адоніна для Фокусу "Мобілізація чи суд. Що буде, якщо військовозобов'язаний відмовляється від призову".

"Найпоширеніша нині ст. 336 КК України — кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років). Для кваліфікації дій людини за ст. 366 КК України слід встановити дійсний намір і мету саме в ухиленні від призову під час мобілізації, а також протиправну відмову від проходження військово-лікарської комісії", — пише Володимир Адонін.

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Він зазначив: судова практика досить швидко сформувалася в цій площині та налічує десятки вироків про притягнення до відповідальності винних. Майже завжди "сторони йдуть на угоду".

"Зазвичай людині пропонують укласти угоду зі стороною звинувачення (прокурором) про визнання винності. Така угода затверджується вироком. Найчастіше винна особа та прокурор в угоді про визнання винності погоджують покарання у вигляді випробувального терміну, тобто покарання з випробуванням", — зазначає адвокат.

Він пояснив, що часто суд ухвалює рішення звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом певного випробувального терміну не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов'язки.

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Випробувальний термін встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років. Після встановлення судом випробувального строку на винну особу покладаються певні обов'язки, передбачені статтею 76 КК України.

На практиці на винну в ухилянні від призову особу покладають такі обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації у відповідну державну установу з пробації; повідомляти цій установі про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Україні немає потреби в примусовій мобілізації жінок.

Як повідомляв Фокус, чинна в Україні в період воєнного стану сувора заборона на виїзд чоловіків призовного віку породила низку сірих схем перетину кордону.